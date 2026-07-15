Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ekonomist İris Cibre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yüksek enflasyon ve KOBİ'ler üzerine yaptığı açıklamalarına destek vererek, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İris Cibre: TOBB başkanının açıklamalarına katılıyorum

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun KOBİ'ler hakkında yapmış olduğu,' Bu ülkede işletmelerin yüzde 99'undan fazlası KOBİ. İstihdamın yaklaşık dörtte üçünü, ihracatın üçte birinden fazlasını onlar taşıyor' açıklamasına destek veren ekonomist İris Cibre, "TOBB Başkanı Kobi'lerin sorunlarına değinmiş;

Finansmana erişemediklerini, faizlerin uzun süredir çok yüksek olduğunu söylemiş; Doğru söylemiş. Ben de, Kobi'lerin toplam kredi ve takipteki kredilerinin endeksini çıkarttım, çünkü ham orana bakınca resim tam anlaşılmıyor; Takipteki krediler 2019 resesyon-2022 Covid dönemi arasında toplam kredi endeksinin üzerindeydi. Doğaldı çünkü, resesyon ve pandemi dönemiydi" dedi.

"Arz enflasyonu diye de daha çok ağlarız sonra"

Son olarak, açıklamalarına arz enflasyonu üzerinden devam eden Cibre, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ocak 2026 itibariyle, aynı bahsettiğim dönemdeki duruma geldi endeks, takipteki krediler toplam kredileri geçti. Kim diyorsa ki 'zombi şirketler batsın' bilinçsiz, altı boş, analizsiz konuşuyor. Dinlemeyin.

Zombiler genele yayılan bir konkordato ve iflas dalgası varken batırılmaz. Çünkü sağlıklıları da peşinden götürür. Arz enflasyonu diye de daha çok ağlarız sonra"