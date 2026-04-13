Son Mühür - Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10,04 oranında bir artışı kesinleştirdi. Memur ve memur emeklilerinde ise zam süreci toplu sözleşme hükümlerine göre yürütülüyor. Bu kapsamda, yılın ilk yarısı için öngörülen yüzde 11’lik artışa enflasyon farkı eklenecek, ayrıca Temmuz ayında uygulanacak yüzde 7’lik ek zam da bu oranlara dahil edilecek.

Nihai zam oranı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaşanacak fiyat gelişmelerine göre şekillenecek. Uzmanların öne çıkardığı olası senaryolar ise şu şekilde sıralanıyor:

Birinci rakama göre, önümüzdeki üç ayda enflasyonun aylık yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda altı aylık toplam oran yüzde 13,37’ye ulaşacak. Bu durumda işçi ve esnaf emeklileri yüzde 13,37 oranında zam alırken, memurlar için artış yüzde 9,2 seviyesinde kalacak.

İkinci rakamda, aylık enflasyonun yüzde 1,5 civarında seyretmesi halinde altı aylık toplam yüzde 15,06’ya çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,06, memurlar ise yüzde 10,91 oranında zam alacak.

Üçüncü rakama göre ise enflasyonun Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 2, Haziran ayında ise yüzde 1 olarak gerçekleşmesi halinde altı aylık oran yüzde 15,63’e ulaşacak. Bu en yüksek ihtimalde emekli zammı yüzde 15,63, memur zammı ise yüzde 11,46 olacak.

Kritik tarih: 3 Temmuz