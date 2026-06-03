Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Körfezi’nde yine ve yeniden kirlilik tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin sık sık sahada uçurduğu dronlar, Kasım ayından bu yana süregelen bir aymazlığı 14’üncü kez kayda geçirdi Körfez yine dış kaynaklı atıklarla kirletildi.

Bayraklı açıklarında aynı manzara

Rutin havadan tarama faaliyeti sırasında Bayraklı Sahil Güvenlik ile belediye binası arasındaki bölgede suyun rengi bir kez daha değişti. Kaydedilen görüntüler, kirliliğin tesadüf olmadığını kanıtlıyor. Bu, basit bir sızıntı değil. Sistematik bir saldırı adeta.

Ekiplerin aylardır sürdürdüğü kesintisiz izleme çalışmaları, deniz yüzeyindeki atıkların dış kaynaklı olduğunu ve belli bir düzende körfeze boşaltıldığını ortaya koydu. İncelemelere göre Körfez, birileri tarafından düzenli olarak "atık sahası" gibi kullanılıyor.

"Cezasızlık kirletenlere cesaret veriyor"

Belediye kanadından gelen açıklama ise oldukça sert ve doğrudan. Görevliler somut kanıtlar sunulmasına rağmen denetim ve yaptırım yetkisini elinde bulunduran kurumların sessiz kalmasına tepkili. Atılan her imzasız ceza, körfeze dökülen her yeni atığa davetiye çıkarıyor.

Denizel ekosistem artık bu yükü kaldıramıyor. Verilmeyen her caydırıcı ceza, çevre suçlarına zemin hazırlarken halk sağlığını da doğrudan ateş hattına sürüklüyor. Çözümü ise taviz vermemek.

Yolun sonuna gelindi

Zararın geri dönülemez bir noktaya ulaşmasından endişe ediliyor. Büyükşehir yetkilileri, ilgili devlet kurumlarını kanunların kendilerine tanıdığı yetkileri kullanmaya çağırdı. İzmir Körfezi’ni kirleten işletmelere karşı en ağır yaptırımların uygulanması artık bir rica değil, yasal bir zorunluluk haline gelmiş durumda.

Körfez nefes almak istiyor. Ancak bu, sadece belediyenin dronlarıyla ya da temizlik gemileriyle olacak iş değil. Denetim mekanizmalarının dişlileri artık dönmesi için çağrıda bulunuldu.