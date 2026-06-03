Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak’ın kalbinde bambaşka bir hava esmeye başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT, şehrin dokusuna uygun, hem estetik hem de işlevsel bir projeye start verdi. Konak Vergi Dairesi’nin tam önünde yükselecek olan “Simgesel İzmir Durağı”, sadece bir otobüs bekleme yeri değil, şehrin ruhunu taşıyan bir tasarım eseri olmaya aday.

Kentin ruhunu taşıyan mimari

Projenin temelinde, İzmir denince akla gelen güneş, deniz ve rüzgar üçlüsü var. Tasarım ekibi, Atatürk Kültür Merkezi ve Konak İskelesi’nin o bilindik mimari çizgisinden ilham almış.

Özellikle dikkat çeken nokta ise kolonlardaki detaylar: İzmir’in simgelerinden olan palmiye ağaçları, ferforje işçiliğiyle durağın taşıyıcılarına işlenecek.

Çatı kısmı da şehrin mimari geçmişini yansıtan özel dokunuşlarla tamamlanacak. Kısacası, burası artık klasik bir durak olmaktan çıkıp, kentin karakterini yansıtan bir mobilyaya dönüşüyor.

Yolcular için konfor ön planda

Konak gibi insan trafiğinin hiç durmadığı bir noktada, otobüs beklemek bazen yorucu olabiliyor. Yeni durak projesinde, yolcuların bu süreci daha keyifli geçirmesi için her şey düşünülmüş.

Geniş bekleme alanları, ergonomik oturma grupları ve özellikle yaz aylarında güneşten koruyacak özel cam paneller sayesinde, bekleme deneyimi oldukça konforlu bir hale gelecek.

3 ayda hayatımıza girecek

Şu an Konak’taki bölgede hummalı bir çalışma var. Ekipler, durağın kentin tarihi dokusuna tam uyum sağlaması için titizlikle çalışıyor. Yüklenici firmanın açıklamasına göre, tüm bu işlemlerin yaklaşık üç ay sürmesi ve ardından durağın tamamen hizmete açılması hedefleniyor. Konak’taki o yoğun bekleme alanının, kısa süre içinde modern ve şık bir çehreye kavuşacağını söyleyebiliriz.