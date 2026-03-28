Rusya, enerji piyasalarını yakından ilgilendiren yeni bir adım attı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 1 Nisan itibarıyla benzin ihracatının yasaklanması talimatını verdi.

Karar, enerji piyasasındaki dalgalanma sonrası geldi

Rus hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Novak’ın petrol sektörü temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda bu kararın alındığı belirtildi.

Toplantıda, Orta Doğu’daki kriz nedeniyle petrol ve petrol ürünleri fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandığına dikkat çekildi.

İç piyasa önceliklendirilecek

Novak, Rusya’da akaryakıt arzında herhangi bir sorun bulunmadığını vurgulayarak, rafinerilerin yüksek kapasiteyle çalıştığını ifade etti.

Ülkede yeterli benzin ve dizel stokunun bulunduğunu belirten Novak, alınan kararın temel amacının iç piyasadaki istikrarı korumak olduğunu söyledi.

Enerji Bakanlığı’na talimat verildi

Benzin ihracatının durdurulmasına yönelik kararname taslağının hazırlanması için Rusya Enerji Bakanlığı’na talimat verildi.

Yetkililer, uygulamanın 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girmesinin planlandığını bildirdi.

Rusya daha önce de benzer adımlar attı

Rusya, iç piyasadaki fiyat dengelerini korumak amacıyla geçmişte de çeşitli akaryakıt türlerinde ihracat kısıtlamalarına gitmişti.

Bu tür kararların, özellikle küresel enerji piyasalarında fiyat hareketlerini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Küresel piyasalara etkisi merak konusu

Dünyanın en büyük petrol ürünleri üreticileri arasında yer alan Rusya’nın bu kararı, uluslararası piyasalarda arz ve fiyat dengesi açısından yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, kararın özellikle bölgesel enerji ticareti üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

