Son Mühür- İngiliz siyasetçi George Galloway’in MOATS (The Mother of All Talk Shows) programı, Mart 2026 itibarıyla İran-ABD-İsrail hattındaki artan tansiyonu ele aldı. Tartışmalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları, bölgedeki nükleer tehditler ve küresel ölçekte olası savaş senaryoları üzerine yoğunlaştı.

"Nükleer silah kullanımına tolerans yok"

Emekli Albay Douglas Macgregor, programda yaptığı değerlendirmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya dolaylı bir mesaj vermiş olabileceğini belirtti. Macgregor, “Eğer İsrail İran’a karşı nükleer silah kullanırsa, Rusya da İsrail’e nükleer karşılık verir. Bu kadar açık. Putin, Ortadoğu’da nükleer silah kullanımına hiçbir şekilde tolerans göstermeyecek” ifadelerini kullandı.

Galloway’den 'nükleer şemsiye' yorumu

George Galloway ise Kremlin’de olsaydı verilecek mesajın muhtemelen İran’ı Rusya’nın nükleer koruması altında değerlendirmeleri yönünde olacağını söyledi. Galloway, “Lavrov’un özel olarak ne söylediğini bilmiyoruz. Ancak ben Kremlin’de olsam şunu söylerdim: İran, bizim nükleer şemsiyemiz altında olmalı. Nagasaki’den bu yana ilk nükleer bombanın sonuçları çok ciddi ve bu durumu yönetmek gerekiyor” dedi.