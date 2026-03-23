SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve hırsızlık suçuyla birlikte işlenen "konut dokunulmazlığının ihlali" suçunun soruşturulması için şikâyet şartı aranmamasını öngören kuralı Anayasa’ya uygun buldu.

"Hem Hırsızlıktan Hem Konut İhlalinden Ceza Verilemez" İtirazı Reddedildi

Yerel bir mahkeme tarafından yapılan başvuruda; bir binaya hırsızlık amacıyla girilmesinin zaten "nitelikli hırsızlık" suçunun bir unsuru olduğu, bu nedenle kişiye hem hırsızlıktan hem de konut dokunulmazlığını ihlalden ayrı ayrı ceza verilmesinin "aynı fiilden dolayı iki kez yargılanmama" ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmüştü. Ayrıca, konut dokunulmazlığı ihlalinin normalde şikâyete bağlı bir suç olduğu hatırlatılarak, hırsızlık durumunda bu şartın aranmamasının hukuk devletine aykırı olduğu savunulmuştu.

AYM: "İki Suç Birbirinden Farklıdır"

Yüksek Mahkeme yaptığı değerlendirmede şu kritik noktalara dikkat çekti:

-Zorunlu Bir Unsur Değil: Hırsızlık suçunun oluşması için her zaman bir binaya girmek gerekmez. Örneğin; açıkta duran bir eşyanın çalınması da hırsızlıktır. Dolayısıyla, konut dokunulmazlığını ihlal etmek hırsızlığın ayrılmaz bir parçası (bileşik suç) değildir.

-Caydırıcılık Hedefi: Kanun koyucunun, hırsızlık amacıyla konuta giren kişileri daha ağır cezalandırmak ve caydırıcılık sağlamak amacıyla her iki suçtan da ayrı ayrı ceza öngörmesi hukuk devletine uygundur.

-Kamu Düzeni Ön Planda: Konut dokunulmazlığının ihlali normalde şikâyete bağlı olsa da, eğer bu eylem "hırsızlık" gibi ağır bir amaçla yapılıyorsa, kamu düzeni gereği devletin bu suçu doğrudan (resen) takip etme yetkisi vardır.

Kararın Sonucu: Şikâyet Geri Çekilse Bile Yargılama Sürecek

Bu kararla birlikte; hırsızlık amacıyla eve giren bir şüpheli hakkında, mağdur kişi sonradan "şikâyetimden vazgeçtim" dese bile, savcılık konut dokunulmazlığının ihlali suçundan soruşturmaya devam edecek ve mahkeme ceza verebilecek. AYM, bu düzenlemenin hem mülkiyet hakkını hem de özel hayatın gizliliğini korumak arasında makul bir denge kurduğuna hükmederek itirazı reddetti.