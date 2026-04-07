Son Mühür / Yağmur Daştan- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öne sürülen bir rüşvet ağı deşifre edildi.

Rüşvetin ‘Mavi, kırmızı, yeşil’ şeklinde kodlandığı ifade edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.)’ya belediye binasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bir oda tahsis edildiği, oda isimliğinde ise “başkan yardımcısı” unvanının kullanıldığı tespit edildi. Resmi bir yetkisi bulunmamasına rağmen (N.A.)’nın birçok organizasyonda belediye başkan yardımcısı olarak tanıtıldığı ve bu şekilde faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

‘Anlaşma sağlanırsa ilerliyor’

İddiaların merkezinde ise yapı ruhsatı süreçlerinde kullanılan kapalı devre bir iletişim sistemi yer aldı. Buna göre, Kent A.Ş. ile belediyenin ilgili birimleri arasında paylaşılan excel tablolarında ada ve parsel bazlı renk kodlamaları yapıldığı belirlendi. Bu kodlamaya göre, bir başvurunun ilerleyip ilerlemeyeceği mimari ya da teknik kriterlere göre değil, taraflar arasında sağlanan anlaşmaya göre belirleniyordu. ‘Mavi, yeşil, kırmızı ve turuncu’ renklerle ifade edilen bu sistemde, anlaşma sağlanan dosyaların ilerletildiği, anlaşma sağlanamayan ya da henüz görüşme yapılmayan başvuruların ise bekletildiği ya da işleme alınmadığı öne sürüldü.

‘Aykırılıklar toplantılarda belirleniyor’

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, benzer bir yapının iskan ruhsatı süreçlerinde de kurulduğunu ortaya koydu. Normalde Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün yetkisinde olan bu süreçte, Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.) başkanlığında toplantılar yapıldığı, bu toplantılara Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı (F.D.)’nin de katıldığı iddia edildi. Belediyede görevli mühendislerin denetimlerde tespit ettiği mevzuata aykırılıkların bu toplantılarda değerlendirildiği, her bir proje için müteahhitlerden talep edilecek menfaatin burada belirlendiği öne sürüldü.

30 adreste eş zamanlı baskın

İddialara göre, alınan kararlar doğrultusunda müteahhitler belediyeye davet edilerek yapı kullanım izin belgesi karşılığında belirlenen ödemelerin talep edildiği, sürecin bu şekilde yönetildiği ifade edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 7 Nisan 2026 tarihinde İstanbul ve Yalova’da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlarla mücadelenin titizlik ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.