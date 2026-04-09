Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlara yönelik gerçekleştirdiği son denetim toplantısında radikal kararlar aldı. İzmir’in yerel yayıncılık mecralarından ulusal spor kanallarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan incelemelerde; haksız kazanç, argo dil kullanımı ve dezenformasyon gibi başlıklar öne çıktı. Kurul, İzmirli bir radyo kanalının da aralarında bulunduğu toplam 4 yayıncı kuruluşa ağır idari para cezaları uygulandığını duyurdu.

İzmirli radyoya "Mahkum mesajları" üzerinden sert yaptırım

RTÜK’ün radarındaki en dikkat çekici dosyalardan biri İzmir merkezli Radyo Lider İzmir oldu. Kurul, kanalda yayınlanan "Murat ile Gönülden Gönüle" programında, cezaevlerindeki mahkumlar ve yakınları üzerinden ticari bir döngü oluşturulduğunu tespit etti. Ücretli SMS hatları ve WhatsApp kanalları aracılığıyla gönderilen mesajların okunması ve istek parçalar çalınması sırasında, mahkum yakınlarından haksız kazanç elde edildiği raporlandı. Bu durumun ceza infaz kurumlarının güvenliğini tehlikeye atabileceği vurgulanırken, İzmirli yayıncıya "hukukun üstünlüğü ve adalet esasına aykırılık" gerekçesiyle ceza kesildi.

Derbi yayınındaki küfürler beIN SPORTS’u yaktı

İzmirli sporseverlerin de yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig’deki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, yayıncı kuruluş beIN SPORTS’a pahalıya patladı. Maç sonunda stadyumdan yükselen kaba ve argo içerikli küfürlü tezahüratların, yayıncı kuruluş tarafından herhangi bir teknik engelleme (bipleme veya ses kısma) olmaksızın doğrudan ekrana taşındığı belirlendi. Türkçenin doğru kullanımı ve izleyiciyi koruyucu tedbirlerin alınmaması nedeniyle dev yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Ulusal 1 ve Beyaz TV’ye "Haber Etiği" İle "Mahremiyet" cezası

Haber ve gündüz kuşağı yayıncılığına yönelik denetimlerde ise Ulusal 1 ve Beyaz TV yaptırımların hedefi oldu. Ulusal 1 kanalında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik teyit edilmemiş ve doğruluğu araştırılmamış askeri iddiaların alt yazı ile servis edilmesi, "doğruluk ve gerçeklik ilkesinin ihlali" olarak görüldü. Beyaz TV’de ise bir cinayet vakasının işlendiği programda, maktulün cansız bedenine ait görüntülerin yetersiz buzlanması ve mahremiyetin ihlal edilmesi, özellikle çocuk ve gençlerin ruhsal gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle cezalandırıldı.

RTÜK’ten "Etik" Uyarısı

Kurul tarafından yapılan açıklamada, yayıncı kuruluşların toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi. Özellikle yerel yayıncılıkta halkın duygularını istismar eden ticari modellerden kaçınılması ve ulusal kanallarda toplumsal huzuru bozacak veya şiddeti özendirecek içeriklere yer verilmemesi gerektiği hatırlatıldı. RTÜK, Türkiye genelinde denetimlerin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.