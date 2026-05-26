Son Mühür- Bu sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavclığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Bu olay sonrası açıklamalarda bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal operasyonlara artık sadece “hukuki süreç” olarak bakılmadığını iddia etti. Aynı hassasiyetin AK Partili belediyelere uygulanmadığını gösteren Tanal;

“Artık Türkiye’de yapılan operasyonlara toplum sadece “hukuki süreç” olarak bakmıyor. Çünkü ortaya çıkan tablo çok net: Muhalefet belediyelerine sabah operasyonları, gözaltılar, kamera eşliğinde yürütülen süreçler… Ama aynı hassasiyetin, aynı hızın, aynı yöntemin AK Partili belediyelerde uygulanmadığını millet görüyor. Hukuk devleti demek; aynı suça aynı hukukun uygulanması demektir. Eğer CHP’li belediyelere yönelik her iddia için operasyon yapılıyor, ama AK Partili belediyelerde yıllardır kamuoyuna yansıyan onlarca iddia karşısında aynı refleks gösterilmiyorsa, orada hukuk değil, siyasi tercih konuşulur.

"Özgür Özel’e destek veren belediye başkanlarına yönelik süreçler hızlandırılıyor."

Bugün Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay hakkında yapılan işlem de, CHP’ye dönük son dönemdeki operasyonlardan ayrı düşünülemez. Toplumda oluşan kanaat şudur: Özgür Özel’e destek veren belediye başkanlarına yönelik süreçler hızlandırılıyor. Bu çok tehlikeli bir görüntüdür. Çünkü hukuk; parti içi siyasetin aparatı hâline getirilemez. Yargı; CHP içindeki siyasi tartışmalarda taraf gibi davranamaz.

Bir belediye başkanı hakkında suç iddiası varsa elbette soruşturma açılır. Kimse hukukun üstünde değildir. Ama o zaman aynı hukuk, aynı yöntem, aynı kararlılık, aynı şeffaflık AK Partili belediyelere de uygulanmalıdır. Aksi halde millet şu soruyu sorar: “Neden hep aynı siyasi görüşteki belediyelere operasyon yapılıyor?” İşte bu soru bile tek başına yargıya güven açısından ağır bir tablodur.” dedi.

"Kılıçdaroğlu’na yakın duranlara dokunulmayacak mı?"

“Çünkü hukuk; kişilere göre, siyasi tercihlere göre, parti içi saflaşmalara göre uygulanmaya başlanırsa, orada hukuk devleti çöker.” Diyen Tanal şöyle ekledi:

Daha da vahim olan şudur: Toplumda artık şu kaygı oluşmuştur: “Bundan sonra Özgür Özel’e destek veren belediye başkanlarına soruşturmalar açılacak, Kılıçdaroğlu’na yakın duranlara dokunulmayacak mı?” Türkiye’nin geldiği yer açısından bu çok ağır bir alarmdır. Çünkü hukuk; kişilere göre, siyasi tercihlere göre, parti içi saflaşmalara göre uygulanmaya başlanırsa, orada hukuk devleti çöker. Siyasi mücadelelerin adresi savcılık koridorları değildir. Siyasi mücadelelerin adresi sandık, millet iradesi ve demokratik siyasettir. CHP’yi yargı operasyonlarıyla dizayn etmeye çalışanlar büyük bir yanlışın içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi; korkutularak, operasyonlarla, gözaltılarla hizaya getirilecek bir parti değildir. Bu parti, Cumhuriyet’i kuran partidir. Ve hiç kimse unutmasın: Millet, hukukun siyasete göre eğilip büküldüğünü gördüğü anda, adalete olan güvenini kaybeder. Bir ülkede adalet duygusu yıkılırsa, orada demokrasinin temeli de sarsılır.”