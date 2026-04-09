İzmir’in Balçova ilçesinde emniyet güçlerini hedef alan ve üç polis memurunun şehit olmasıyla sonuçlanan kanlı saldırıya ilişkin hukuk mücadelesi başladı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde, yargılama sürecine dair kritik ara kararlar açıklandı. Mahkeme heyeti, dosyadaki delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak tutuklu sanıkların parmaklıklar arkasında kalmasına karar verirken, yargılamayı ileri bir tarihe erteledi.

Kanlı baskının perde arkası ve iddianame detayları

8 Eylül 2025 tarihinde Balçova’da infial yaratan olayda, henüz 17 yaşındaki E.B., pompalı tüfekle polis merkezini hedef almıştı. Menfur saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile silah seslerini duyarak olay yerine desteğe koşan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir şehit düşmüştü. Çatışma sırasında bacaklarından vurularak yakalanan E.B. ve ailesi hakkında hazırlanan 58 sayfalık iddianamede, dehşetin boyutları gözler önüne serildi. Sanıklar hakkında 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' ve 'kamu görevlisini tasarlayarak öldürme' gibi ağır suçlamalarla 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma salonunda duygusal anlar: Aileler adalet istedi

Yargılamanın ilk gününde şehit ailelerinin feryatları duruşma salonunda yankılandı. Şehit Hasan Akın'ın babası Ferhat Akın, oğlunu vatan sevgisiyle büyüttüğünü belirterek, sanığın dini değerleri istismar eden ifadelerine tepki gösterdi. Akın ailesi, saldırganın yaş küçüklüğü indiriminden yararlanmamasını ve ebeveynlerinin de en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Benzer şekilde şehit Ömer Amilağ’ın yakınları da adaletin tecelli etmesini beklediklerini ifade ederek, "oğlumuzun kanı yerde kalmasın" mesajı verdi. Şehit annesi Fatma Amilağ’ın "Başka annelerin canı yanmasın" sözleri ise duruşmaya damga vuran en acı cümlelerden biri oldu.

Mahkeme heyetinden adli tıp ve tanık kararı

Savunmaların ardından görüşünü açıklayan iddia makamı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin sürdürülmesini ve tutuksuz yargılanan anne A.B.’nin de tutuklanmasını talep etti. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, tutuklu baba ve oğulun tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca saldırgan E.B.’nin cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına ve dinlenilmeyen tanıkların huzura çağrılmasına hükmedildi.

Yargılamada bir sonraki perde 28 Temmuz'da

Davanın seyrini belirleyecek olan eksik evrakların tamamlanması ve yeni delillerin toplanması amacıyla duruşma 28 Temmuz tarihine ertelendi. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu davada, 10 farklı sanığın dosyasının ana davadan ayrılmasıyla yargılama süreci daha odaklanmış bir şekilde ilerliyor. Şehit aileleri ve müşteki avukatları, bir sonraki duruşmada çıkacak kararların adaleti tesis etmesini bekliyor.