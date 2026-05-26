Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından önemli bir karar imza atıldı. İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan antik yol kalıntısıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 26 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, İsmailli Mahallesi’nde bulunan antik yolun bulunduğu alan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

Karar çerçevesinde, Bergama ilçesine bağlı İsmailli Mahallesi’nde yer alan 102 ada 235 parsel numaralı taşınmazın bir bölümünde kurul uzmanları tarafından antik yol kalıntısı bulundu. Yapılan incelemelerin neticesinde konu, değerlendirilmek üzere İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu gündemine geldi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu alanın, karar eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 1. derece arkeolojik sit olarak tescillenmesi kararına varıldı.