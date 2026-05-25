CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı verilirken, kurultay geçersiz sayılmıştı. Kurultayın geçersiz sayılmasıyla birlikte ise genel başkanlığa tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş oldu. Dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Özgür Özel'in Genel Merkez binasından çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürümesi oldukça konuşulan konuların arasında yer aldı.

Bugün ise dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Özel, yarın saat 12.00'de Konak Cumhuriyet Meydanı'nda yurttaşlarla bir araya geleceğini açıkladı. İzmir'deki buluşma öncesinde ise CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten vatandaşlara çağrı geldi.

"Baskı değil, demokrasi kazanacak!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Aziz İzmirliler... Bir asır önce bu şehir karanlığa teslim olmadı. Bugün de millet iradesinin susturulmasına izin vermeyecek. Bugün mesele bir parti meselesi değildir. Mesele demokrasiye, adalete ve Cumhuriyet'e sahip çıkma meselesidir. Gençlerin umudu için, emeklilerin hakkı için, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte omuz omuza veriyoruz. Korkanlar değil, millet kazanacak. Baskı değil, demokrasi kazanacak. İlk kurşunun şehri İzmir'den sesleniyoruz. Bayrağını da al, sesini de al, vicdanını da al. Haydi İzmir! Yarın saat 12.00'de Konak Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile buluşuyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz." ifadelerini kullandı.