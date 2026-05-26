Son Mühür - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belediyede arama yapılırken, aralarında Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

En az 5 gözaltı...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

Belediye binasında arama...

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Öte yandan jandarma ekiplerinin Güzelbahçe Belediyesi binasındaki arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Mustafa Günay kimdir? 1962 yılında Malatya’da dünyaya gelen Mustafa Günay, eğitimini tamamlamasının ardından 1985’te kamu görevine başladı. Türkiye’nin farklı illerinde çeşitli görevlerde bulunan Günay, emekli olduktan sonra 2005 yılında CHP saflarında siyasete katıldı. CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü’nde uzun yıllar çeşitli görevler üstlenen Günay; eğitimden sorumlu başkan yardımcılığı, ilçe sekreterliği ve örgütlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2010 ile 2023 yılları arasında Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Günay, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Güzelbahçe Belediye Başkanı olarak seçildi. Mustafa Günay’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. CHP’de Kılıçdaroğlu artçısı! İzmir’de ‘O belediye başkanı telefona sarıldı’ iddiası İçeriği Görüntüle