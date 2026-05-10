Eskiden insanlar bilmediği konuda susardı.

Şimdi bilmeyen daha çok konuşuyor.

Araştırmadan fikir sahibi olanların çağındayız.

Bir başlık okuyorlar…

Bir video izliyorlar…

Bir sosyal medya paylaşımı görüyorlar…

Ve kendilerini profesör ilan ediyorlar.

Üstelik ne kadar az biliyorlarsa, o kadar yüksek sesle konuşuyorlar.

+++

Cahil insanın en büyük özelliği şudur.

Bilmediğini bilmez.

Çünkü bilgi insana tevazu kazandırır.

Cehalet ise kibir.

Gerçekten okuyan, düşünen, araştıran insanlar daha dikkatli konuşur.

“Yanılıyor olabilirim” der.

“Bir bakayım” der.

“Öğreneyim” der.

Ama cahil öyle değildir.

Her konuda mutlaka fikri vardır.

Ekonomiden anlar.

Futboldan anlar.

Hukuktan anlar.

Tıptan anlar.

Deprem uzmanıdır.

Dış politika bilir.

Her bir şeyi fevkalade bilir.

Bir tek kendi cehaletini bilmez.

+++

Bir başka özellikleri daha vardır.

Kibar insanları zayıf sanırlar.

Bağırmayı güç…

Kabalığı karakter…

Saygısızlığı cesaret sanırlar.

Oysa insanın gerçek gücü sesinde değil, seviyesindedir.

Nezaket bir erdemdir.

Ama cehalet nezaketi anlayamaz.

Çünkü bazı insanlar için haklı olmak değil, üstün görünmek önemlidir.

+++

Bir de ahlak dağıtmayı çok severler.

Kendi hayatlarına bakmadan…

Kendi yanlışlarını görmeden…

Başkalarına sürekli öğüt verirler.

Toplumda en çok ahlak nutku atanların bazılarının, en büyük ahlak sorunlarını yaşaması tesadüf değildir.

Çünkü cehalet sadece bilgisizlik değildir.

Aynı zamanda yüzleşememektir.

+++

Empati kuramazlar.

Karşısındakinin acısını…

Sıkıntısını…

Şartlarını düşünmezler.

Çünkü dünyayı yalnızca kendi pencerelerinden görürler.

Ve o pencere küçüldükçe, kendilerini dünyanın merkezi sanırlar.

+++

Bugün sosyal medyada…

Televizyon ekranlarında…

Kahvehanelerde…

Hatta bazen ülke yönetiminde bile aynı tabloyu görüyoruz.

En çok bağıranlar…

En çok suçlayanlar…

En çok ahlak dersi verenler…

Çoğu zaman en az düşünenler oluyor.

Ne acı değil mi?

Bilginin bu kadar ulaşılabilir olduğu bir çağda, cehaletin bu kadar özgüvenli olması…

İşte asıl tehlike burada başlıyor.

Çünkü cahil insan öğrenebilir.

Ama cahilliğini erdem sanan insan…

Toplum için en büyük sorundur.