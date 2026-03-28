HBO Max'in yeni komedi dizisi Rooster, 8 Mart 2026'da başladığı yayın hayatında kısa sürede platformun en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Steve Carell'ın başrolünde yer aldığı dizi, ilk üç günde 2,4 milyon izleyiciye ulaşarak HBO'nun son 11 yılın en yüksek açılış yapan komedi dizisi rekorunu kırdı. 4. bölüm geride kalırken izleyiciler şimdi 5. bölümün ne zaman yayınlanacağını ve 2. sezon gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Ted Lasso ve Shrinking gibi başarılı yapımların arkasındaki isimler olan Bill Lawrence ve Matt Tarses tarafından yaratılan Rooster, Rotten Tomatoes'da yüzde 89 onay oranıyla eleştirmenlerden de olumlu notlar aldı.

Rooster 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Rooster 1. sezon 5. bölüm 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 22:00'da (ABD Doğu Saati) HBO ve HBO Max üzerinden yayınlanacak. Dizi her hafta pazar akşamları düzenli olarak yeni bölüm veriyor.

Rooster toplam kaç bölüm?

Rooster'ın 1. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Sezon finali 10 Mayıs 2026 tarihinde ekrana gelecek. Bölümler haftalık düzenle her pazar yayınlanıyor.

Rooster 2. sezon olacak mı?

HBO tarafından 2. sezon için henüz resmi bir yenileme açıklaması yapılmadı. Ancak dizinin geleceğine dair güçlü sinyaller var. İlk bölümün rekor kıran izlenme rakamları, yenileme ihtimalini ciddi şekilde güçlendiriyor. Bunun yanı sıra Kaliforniya Vergi Komisyonu, Rooster'ın olası 2. sezonu için 21 milyon dolarlık vergi kredisi tahsis etti. Bu kredi, sezonun onaylanması halinde devreye girecek ve yapımın Kaliforniya'da çekileceğine işaret ediyor. Yaratıcılar Bill Lawrence ve Matt Tarses, dizinin üç sezonluk bir planla tasarlandığını açıkladı. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında 2. sezon onayının 1. sezon finaline yakın bir tarihte gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

Rooster konusu ne?

Dizi, çok satan romanların yazarı Greg Russo'nun (Steve Carell) kızı Katie (Charly Clive) ile ilişkisini düzeltmek amacıyla Ludlow College adlı üniversitede görev almaya başlamasını konu alıyor. Evliliğinde beklenmedik bir krizle yüzleşen Greg, kampüs hayatının kaotik ortamında hem babalık görevini hem de kendi kişisel dönüşümünü keşfediyor. Komedi ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan yapım, sıcak atmosferi ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor.

Rooster oyuncu kadrosu

Steve Carell (Greg Russo), Charly Clive (Katie Russo), Danielle Deadwyler (Dylan Shepard), Phil Dunster (Archie), John C. McGinley (Walter Mann), Lauren Tsai (Sunny) ve Connie Britton dizinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.