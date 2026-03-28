Kavgayı diğer yarışmacılar güçlükle ayırırken olayın fragmanda yer alması sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün tanıtım fragmanında görüntülenen kavga anları, izleyiciler arasında şok etkisi yarattı. "Seren Ay Çetin diskalifiye mi oldu?" sorusu anında arama motorlarında zirveye yerleşti.

Kavgada ne yaşandı?

Survivor 2026 12. hafta bölümünün fragmanına göre Seren Ay Çetin ile Nisanur arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Tartışmanın ardından Seren Ay, Nisanur'a fiziksel temasta bulundu. Olay anında diğer yarışmacılar araya girerek iki ismi ayırmaya çalıştı. Fragmanda kavganın şiddetinin oldukça yüksek olduğu ve takım arkadaşlarının güçlükle müdahale edebildiği görülüyor.

Acun Ilıcalı ne dedi?

Yaşanan olayın ardından yapımcı Acun Ilıcalı ada konseyini olağanüstü topladı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Ilıcalı, durumu "skandal" olarak nitelendirdi. Seren Ay'ın kendini savunma girişimine ise sert yanıt verdi. Ilıcalı'nın konseyde yaptığı konuşmada "İnanılmaz bir şey. Sen bahaneler bulma derdindesin. Fiziksel temasta bulunan sensin, olayı başlatan da sensin" dediği fragmana yansıdı.

Seren Ay Çetin diskalifiye olacak mı?

Survivor kurallarına göre yarışmacılar arasında fiziksel temas kesinlikle yasaklanıyor ve bu tür ihlaller geçmiş sezonlarda diskalifiye ile sonuçlanmıştı. Ancak Seren Ay Çetin hakkında verilecek ceza henüz netleşmedi. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın konseydeki sert tutumu, diskalifiye kararının gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Alınacak karar 29 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek bölümde belli olacak.

Seren Ay Çetin kimdir?

Seren Ay Çetin, profesyonel boksör olarak tanınan ve Survivor 2026 yarışmasına ünlüler takımından katılan bir sporcu. Ring üzerindeki mücadeleci karakteriyle bilinen Çetin, ada hayatında da rekabetçi tavırlarıyla sık sık gündem oluyor. Ancak bu kez yaşanan fiziksel temas olayı, kariyerinin en tartışmalı anlarından birini oluşturdu. Sosyal medyada birçok izleyici, boksör kimliği nedeniyle Seren Ay'ın fiziksel temasının çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini ve kesinlikle diskalifiye edilmesi gerektiğini savunuyor.