Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki 13 yıllık iktidarına 'değişim' çağrısıyla son veren Özgür Özel, ilk zorlu sınavını 31 Mart seçimlerinden vermişti.

Aday belirleme sürecinde, 'yapay zekaya' başvurduklarını açıklayan Özel, AK Parti'ye transfer olan CHP'li belediye başkanı sayısı arttıkça eleştirilerin de hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Kimler AK Parti'ye geçiş yaptı?

CHP'den seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini takmasının ardından AK Partili olması, CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun da gündemindeydi.

Yapay zekalı gönderme...



''Sayın Özgür Özel, anlaşılan sadece belediye başkanlarını değil, il ve ilçe başkanlarını da yapay zekâyla belirlemişsiniz…'' göndermesiyle Özgür Özel'e seslenen Nalbantoğlu,

''Ne var ki o algoritma; partiye sadakati, emanete sahip çıkmayı ve ahlaki sorumluluğu ölçememiş'' hatırlatmasında bulundu.

Siyasi ve hukuki hesabı sorulmalı...



CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün Yeni Parti'ye geçen Çeşme, Selçuk, Ödemiş, Bergama ve Torbalı ilçe başkanlarının belediye imkanlarıyla partisinin malzemelerini de götürdükleri açıklamasına göndermede bulunan Rıfat Nalbatoğlu,

''İzmir’de ve başka illerimizde yaşananlar bunun en somut örneği. Aynı çatı altında siyaset yaptığınız il ve ilçe başkanları ayrılırken geride tartışmaları ve hukuki süreçleri bırakıyorsa, dönüp aday belirleme anlayışınızı sorgulamanız gerekmiyor mu?

Parti emanetini koruma sorumluluğunu dahi taşımayan isimlerin CHP’yi zarara uğrattığı bu tablonun siyasi ve hukuki hesabını kim verecek?'' diye sordu.



Gümrükçü: Hukuki süreci başlatıyoruz...



CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün Çeşme, Selçuk, Ödemiş, Bergama ve Torbalı'da görev yaparken Yeni Parti'ye geçen ilçe başkanlarının, CHP'ye ait ofis malzemelerini belediyeye ait araçlarla taşındığını öne sürüp olayla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

Partimizin masasını, sandalyesini, klimasını, bir lirasının başka siyasi partilere götürülmesine müsaade etmeyeceğiz vurgusunda bulunan Gümrükçü, 'boşanmanın bile bir ahlakı var' sözleriyle sitem etmişti.