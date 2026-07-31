Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye, bir kez daha orman yangınlarıyla mücadeleyle karşı karşıya kaldı. Balıkesir’in Gömeç ilçesinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle İzmir’in Bergama ilçesinin sınırlarına ulaştı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması önlenirken Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik, yaşananları ve son durumu Son Mühür’e anlattı. Yakıcı afetin köylere sıçramasının önünü aldıklarını duyuran Başkan Çelik, “Şu anda iyi durumda, köylerin yangın ihtimalini ortadan kaldırdığımızı söyleyebilirim. Gece bizim oldukça ağır geçti” dedi.

“Çok büyük bir ormanımız yandı”

Balıkesir’in Bergama’nın sınırında olduğunu hatırlatan Çelik, “Çam fıstığı ve zeytin ağaçlarımızın olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Özellikle o kısımda Bergama’nın en önemli miraslarından olan çam fıstığı ağaçlarımız vardı. Bu sene de oldukça kuvvetli yağış aldığımızdan çam fıstığından oldukça verim almıştık. O yüzden çok üzgünüz. Her yangında cana gelmesin mala gelsin diye düşünüyoruz. Şimdi ise Bergama’da çok büyük bir ormanımız yandı. “Türkiye’nin akciğerleri” diyebileceğimiz ve Edremit Körfezi’ni neredeyse baştan sona kuşbakışı gören bir yer. Kaybettiğimiz ağaçlar ve hayvanlarımıza ağlıyoruz. İhmal mi yanlışlık mı ya da hainlik mi onları güvenlik güçlerimiz araştırıp belirleyecektir. Fakat neticede kaybeden biz oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Geçen yıl Bergama’da 70 yangın yaşandı”

Orman yangınlarından korunmak için yerel yönetimler olarak ellerinden gelen tüm önlemleri aldıklarını ve yetkililerle sürekli koordineli şekilde hareket ettiklerini de belirten Çelik, “Özellikle mart ayından bu yana sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar alınan her karara da harfiyen uyduk. Geçtiğimiz yıl Bergama’da 70 yangın gördük. Hemen hemen hiç hissedilmedi ama bu oldukça büyük bir yangındı. Doğal olarak ormanlık alanlar genellikle ulaşımı zor, dağlık ve kayalık alanlar oluyor. Bu yüzden de yangını kontrol etme de zaman zaman güçleşiyor. Aslında bu bölgeleri etap etap planlamak gerekiyor fakat diğer yandan da bu alanların bakir kalması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü insan eliyle müdahale ettiğinizde bu kez vahşi yaşamı öldürüyorsunuz. İnsanın girdiği yerde de canlılarımız huzur bulamıyor. Bu tür alanlara insanların olabildiğince az müdahale etmesi gereken yerler. Bergama yüz ölçümü açısından İzmir’in en büyük ilçesi. Hem ovamız hem nehirlerimiz hem de dağlarımız var. Yaşanacak, cennet bir yer. Böyle bir felaket yaşadığımız için üzülüyorum. Tüm Bergama’ya geçmiş olsun” diye konuştu.