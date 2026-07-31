Son Mühür - İzmir'de fırtına günlük yaşamı etkilemeye devam ederken sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak. Dün yapılan meteorolojik uyarının ardından kent için bir sarı kodlu fırtına uyarısı daha geldi. İzmir genelinde yağış beklenmezken, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Termometrelerin il genelinde ortalama 36 dereceyi göstereceği yeni günde, iç ilçelerde dahi sıcaklıkların 40 derece sınırına ulaşmayacağı ve belirgin bir serinlemenin hissedileceği bildirildi.

İzmir için fırtına alarmı

Kent geneline yayılan kuvvetli rüzgarın özellikle kuzey kesimlerde yaşamı olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor. Rüzgarın, İzmir'in kuzey ilçelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve saatte 30 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, rüzgarın hızının yer yer kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 60 kilometreye, zaman zaman ise 70 kilometreye kadar ulaşabileceği konusunda vatandaşı uyardı. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özellikle kuzey kesimlerde yaşayanların tedbirli olması isteniyor.

İlçelerde hava nasıl olacak? 31 Temmuz 2026

Aliağa: Rüzgarlı bir hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 35°C olacak.

Balçova: Rüzgarlı hava etkili olacak, sıcaklık 36°C'ye ulaşacak.

Bayındır: Rüzgarlı ve sıcak bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Bayraklı: Rüzgarlı hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 37°C olacak.

Bergama: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 33°C olacak.

Beydağ: Rüzgarlı ve sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38°C'ye ulaşacak.

Bornova: Rüzgarlı hava görülecek, en yüksek sıcaklık 37°C olacak.

Buca: Rüzgarlı hava etkisini gösterecek, en yüksek sıcaklık 35°C olacak.

Çeşme: Rüzgarlı ve açık bir gün yaşanacak, sıcaklık 32°C olacak.

Çiğli: Rüzgarlı hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 37°C olacak.

Dikili: Rüzgarlı ve açık bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Foça: Rüzgarlı ve az bulutlu bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 32°C olacak.

Gaziemir: Rüzgarlı hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 35°C olacak.

Güzelbahçe: Rüzgarlı ve açık bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 34°C olacak.

Karabağlar: Rüzgarlı ve açık hava etkili olacak, sıcaklık 33°C olacak.

Karaburun: Rüzgarlı ve açık bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 31°C olacak.

Karşıyaka: Rüzgarlı hava etkili olacak, sıcaklık 37°C'ye ulaşacak.

Kemalpaşa: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 34°C olacak.

Kınık: Rüzgarlı hava görülecek, sıcaklık 34°C olacak.

Kiraz: Rüzgarlı ve sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Menderes: Rüzgarlı ve sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 36°C olacak.

Menemen: Rüzgarlı hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak.

Narlıdere: Rüzgarlı ve açık bir gün yaşanacak, sıcaklık 35°C olacak.

Ödemiş: Rüzgarlı ve sıcak hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Seferihisar: Rüzgarlı ve sıcak bir gün etkili olacak, sıcaklık 35°C olacak.

Selçuk: Rüzgarlı ve açık hava görülecek, en yüksek sıcaklık 37°C olacak.

Tire: Rüzgarlı ve sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 39°C olacak.

Torbalı: Rüzgarlı ve sıcak bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 36°C olacak.

Urla: Rüzgarlı ve açık bir hava bekleniyor, sıcaklık 31°C olacak.