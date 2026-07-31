Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Okçular yöresi için orman hava tahmin raporunu yayımladı. 31 Temmuz Cuma günü saat 21.00'den itibaren 1 Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerine kadar geçerli olan tahmin raporu çerçevesinde, Okçular yöresinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği ifade edildi. Rapor çerçevesinde rüzgarın ağırlıklı olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği, zaman zaman doğu-kuzeydoğu yönüne döneceği öngörülüyor.

85 kilometreye ulaşacak!

Meteoroloji verileri çerçevesinde saat 21.00-00.00 arasında rüzgarın saatte 40 ila 65 kilometre, hamleli olarak ise 70 ila 85 kilometre hızla esmesi beklenmekte.

Gece yarısının ardından da rüzgarın etkisini sürdüreceği öngörülürken;

- 00.00-03.00: 40-60 km/s, hamleli 55-75 km/s

- 03.00-06.00: 35-50 km/s, hamleli 50-70 km/s

- 06.00-09.00: 35-55 km/s, hamleli 50-70 km/s

- 09.00-12.00: 35-55 km/s, hamleli 55-70 km/s hızlara ulaşması öngörülüyor.

Sıcaklık 21 ile 30 derece arasında değişim gösterecek!

Tahmin raporu çerçevesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde 21-25 derece arasında boy gösterecek. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklığın yükselerek öğleye doğru 30 dereceye ulaşması beklenmekte. Nem oranının ise gece saatlerinde yüzde 65-80 seviyelerine kadar yükseleceği, sabah ve öğle saatlerine doğru yüzde 40-55 aralığına kadar düşeceği tahminler arasında kendine yer buldu.

Orman yangını riskine karşı dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlamış olduğu orman hava tahmin raporu, özellikle kuvvetli rüzgarın etkili olacağı saatlerde yangın riskinin artabileceğine dikkat çekiyor. Yetkililerin, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istediği üzerinde duruluyor.