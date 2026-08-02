İzmir’in Çeşme ilçesinde yaklaşık iki ay önce kurulan Rüzgarın Kadınları Kooperatifi (RÜKA), elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle büyük hasar gördü. Sabaha karşı meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dükkândaki eşyalar is ve dumandan etkilendi.

Alevlerin büyümesini komşu esnafın dikkati önledi.

Buzdolabının fişi eridi

Olay, sabaha karşı RÜKA’nın hizmet verdiği binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev tipi buzdolabının fişi elektrik aksamındaki arıza nedeniyle eridi. Ardından buzdolabının motoru ve iç kısmı alev aldı.

Kısa sürede büyüyen duman tüm dükkânı kapladı. Durumu fark eden komşu iş yeri sahibi zaman kaybetmeden itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, alevler binayı sarmadan yangını söndürdü.

Haber üzerine kooperatife gelen kadın üreticiler, isten zarar gören ürün ve eşyaları dışarı çıkardı.

Siyasilerden ziyaret ve dayanışma mesajı

Yangının ardından Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan olay yerine gitti. Ayhan, Belediye Başkanı Lal Denizli’nin geçmiş olsun dileklerini kooperatif üyelerine iletti. ÇEŞKA Kadın Kooperatifi Başkanı Berna Güler de alanı ziyaret ederek RÜKA ortaklarına destek verdi.

Tesisat yenilenmesi için destek çağrısı

Henüz iki aylık olan kooperatifin kuruluş borçları devam ediyor. Turizm sezonunun en yoğun döneminde yaşanan bu durum üretici kadınları zor durumda bıraktı.

Kooperatif üyeleri, haftaya dükkanda boya ve badana yapacaklarını, elektrik tesisatını da tamamen yenileyeceklerini belirtti. Kadınlar, faaliyetlerine yeniden başlayabilmek için dayanışma çağrısında bulundu.