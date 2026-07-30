Son Mühür/ Beste Temel- Balıkesir Gömeç'te dün öğlen çıkan orman yangını, fırtına gibi esen rüzgarı arkasına alınca durdurulamadı. Alevler kısa sürede sınırları aştı, İzmir Bergama’ya kadar dayandı. Demircidere ve Okçular tarafı duman altında kaldı.

Yangın öyle hızlı ilerledi ki, bir anda Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerindeki evlerin dibine kadar ateş geldi . İtfaiye ve orman ekipleri karadan ve havadan hattı savunmaya geçti.

Köylüler de canhıraş yangını söndürmek için çaba sarf etti. Büyükşehir’in daha önce köylere bıraktığı su tankerlerini kapıp sahadaki söndürme çalışmalarına koştular. Evlere sıçramadan alevlerin önü kesildi.

Şu an asıl sıkıntı Kozak Yaylası tarafında sürüyor. Söndürme araçları ve ekipler o hatta yığınak yapmış durumda, müdahale sabah saatleri itibarıyla devam ediyor.

Çandarlı'da gece yarısı iki farklı alarm

Ekipler Bergama'daki yangınla uğraşılırken gece iki haber de Çandarlı'dan geldi. İlk yangın Eyko Sitesi'nin hemen arkasındaki otluk alanda çıktı. Rüzgar yüzünden alevler bir anda sitenin dibine kadar yanaştı. İtfaiye hızla ulaştı ve evlere ulaşmadan otları söndürdü.

Tam yangın kontrol altına alındı diye ekipler nefes alırken, bu sefer saat sabaha karşı 4.00 sularında başka bir noktada yine yangın başladı. Çandarlı sakini neye uğradığını şaşırdı. Ekipler oraya da anında müdahale edip alevleri binalara ulaşmadan bastırdı.

Kozak Yaylası çevresinde soğutma ve söndürme mesaisi durmaksızın devam ediyor.