Resmi Gazete'de yayımlanan ilan çerçevesinde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, mülkiyetinde bulunan iki taşınmazın mevcut imar durumuna uygun şekilde kat karşılığı inşaat modeliyle değerlendirilmesi için ihale gerçekleştirecek. İhale çerçevesinde ilk taşınmaz, Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunuyor. Yaklaşık 2 bin 490 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaz için belirlenen muhammen ihale bedeli 344 milyon 705 bin lira olarak duyuruldu. Geçici teminat tutarı ise 10 milyon 341 bin 500 lira olarak açıklandı.

İkinci taşınmaz ise Tire ilçesi İpekçiler Mahallesi'nde yer alıyor. Yaklaşık 1 bin 663 metrekare büyüklüğündeki arsa için belirlenen muhammen ihale bedeli 45 milyon 500 bin lira, geçici teminat bedeli ise 1 milyon 365 bin lira olarak dikkat çekti.

İhaleler Ağustos ayında!

İlan çerçevesinde Bergama'daki taşınmazın ihalesi 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da, Tire'deki taşınmazın ihalesi ise 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.00'da İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak.

Yükleniciye ait yükümlülükler belli oldu!

İhale şartnamesi çerçevesinde yüklenici firma, taşınmazlarda onaylı projeler kapsamında inşaatı noktalayarak sözleşmede belirtilmiş olan bağımsız bölümleri vakıf idaresine teslim edecek. İnşaat sürecinde mevcut ağaçların korunması, taşınması mümkün olmayan durumlarda ise İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği alanlara yeniden dikilmesi yüklenicinin sorumluluğuna tabi tutulacak. Bunun dışında ruhsat işlemleri, altyapı bağlantıları, çevre düzenlemeleri ve yapı kullanım izinleri de yüklenici tarafından karşılanmış olacak.

Başvuru şartları açıklandı!

İhaleye katılacak isteklilerin, geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge, ticaret sicil kayıtları, imza sirküleri, iş deneyim belgeleri, mali yeterlilik evrakları ile ihale dokümanında ifade edilen diğer belgeleri eksiksiz şekilde sunmaları gerekmekte. Teklif dosyalarının, ihale saatine kadar İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi gerektiği ifade edilirken, posta yoluyla oluşabilecek gecikmelerden idarenin sorumlu olmayacağı belirtildi.