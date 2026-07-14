Son Mühür- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir iş dünyasını yakından ilgilendiren büyük buluşma için kente geliyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) yapımı tamamlanan yeni hizmet binası, iş dünyasının çatı örgütünün liderinin katılımıyla kapılarını resmen açıyor. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) içindeki modern tesiste gerçekleşecek törenle birlikte, Ege sanayisi yepyeni bir merkeze kavuşuyor.

16 Temmuz'da açılacak

Ege sanayisinin kalbi, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü Çiğli’de atacak. Bölge ekonomisine yön veren aktörleri buluşturacak dev tören, saat 16:00’da ikramla başlayacak.

Konuklar, yeni binanın atmosferinde ilk görüşmeleri gerçekleştirecek.

Saat 17:00’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edecek program, açılış konuşmalarının hemen ardından kurdele kesimiyle taçlanacak. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve EBSO yönetimi, kurdele kesiminin ardından modern teknolojilerle donatılan yeni hizmet binasını gezerek incelemelerde bulunacak.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın Çiğli İAOSB’de yer alan (10006/1 Sokak No:18) yeni merkezinde düzenlenecek açılış, kentin ekonomik geleceğine dair önemli mesajlara da ev sahipliği yapacak.



