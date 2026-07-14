Son Mühür - Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihanetlerinden birine karşı milletin çelikten bir iradeyle karşı koyduğunu belirten Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde meydanlara çıkan vatandaşların "ordu millet" ruhunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladığını ifade etti. 15 Temmuz direnişinin gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hazine olduğunu söyleyen Başkan Pehlivan, aziz şehitleri rahmetle anarken gazilere de şükranlarını sundu.

"Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacaktır"

15 Temmuz gecesi Türk milletinin gösterdiği direnişin adeta modern bir Kuvva-i Milliye mücadelesi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, emperyalizmin maşalarının milli vicdanlarda sonsuza dek mahkum edildiğini belirtti. Pehlivan, "Yaşanan o kara günde bütün dünya ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanları bir kez daha görmüştür ki, milletimiz mukaddesat uğruna bir araya geldiğinde onu hiçbir güç yıkamayacak, yapılan tüm saldırılar yerle yeksan olmaya mahkûm olacak, Atatürk ile birlikte silah ve fikir arkadaşlarının kurduğu bu Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.

"Bu birlik bozulmayacak, bu ezan dinmeyecek"

Hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlerin büyük bir yanılgıya düştüğünü vurgulayan Başkan Pehlivan, o karanlık geceden sonra Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğine dikkat çekti. 15 Temmuz ruhunu ve bu mücadeleyi asla unutturmayacaklarını dile getiren Pehlivan, "Sonsuza dek bu birlik bozulmayacak, bu vatan bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan dinmeyecektir. Darbeciler ihanet planlarında boğulmuş, o günden sonra Cumhur İttifakı dediğimiz muhteşem milli buluşma gerçekleşmiş, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı’na dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.