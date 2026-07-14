Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- 1 Eylül 2025 tarihinde aslen Buca’da görev yapan Ahmet Busanç, özel görev dolayısıyla Çeşme’ye gönderilmişti. Görevi sırasında eşinin rahatsızlanması üzerine izin alarak yola çıkan Busanç, Çeşme’den İzmir’e doğru giderken otobanda ani fren yapan bir araca çarparak feci şekilde hayata gözlerini yumdu. Eşi ve iki çocuğu olan Ahmet Busanç’ın ailesi şimdi adalet aramakta. İzmir İyi Parti İl Başkanı Ülkü Doğan, destek çağrısı amaçlı sosyal medya paylaşımında, “Bu acılı aileye, eşe ve çocuklarına yalnız olmadıklarını, hem Türk devletinin hem Türk milletinin yanında olduğunu söylemek istiyoruz. Biz yanınızdayız, hem hukuki süreçte hem de hakkı olan şehitlik statüsünün kendisine verilmesi için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Devlet tarafından yalnız bırakıldılar

İyi Parti İl Başkanı Ülkü Doğan, sosyal medya paylaşımında Ahmet Busanç’ın ailesinin, eşi ve babalarını kaybetmenin acısının yanında devlet tarafından yalnız bırakılmanın burukluğunu yaşadıklarını şöyle aktardı, “İki küçük evlat ve bir anne var ama sadece babalarını ya da eşini kaybetmek değil bir de devlet tarafından yalnız bırakılmak gibi bir acıları var. Hem yargılama sürecinde hem de eşinin şehit statüsünde olmadığı kendilerine söylendiğinde bu acıyı yaşadılar”.

Üniforması üzerindeydi

Acı kaza sırasında üniforması üzerinde olan ve ihbar sonucu ekipler tarafından alınırken üzerine polis üniforması örtülmesine rağmen, devlet tarafından kendisine şehitlik statüsü uygun görülmedi. İyi Parti İl Başkanı Ülkü Doğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ahmet Busanç görevli gittiği Çeşme’den evine dönerken geçirdiği kaza sonucunda mesai saatleri içerisinde hayatını kaybetti. Buna rağmen valilik şehitlik statüsü vermedi. Yargılaması sürüyor. Devlet kendisine hizmet eden, en zor zamanlarında fedakarca görev yapan evlatlarını yalnız bırakmaz. Bu acılı aile şehitlik gibi kutsal bir mertebenin eşlerine, babalarına verilmesi için bu kadar hukuki mücadeleyi vermek, tekrar mahkeme kapılarında bütün bu süreci yaşamak zorunda mı? Yoksa devlet kendisine fedakarca görev yapan polis memuruna sahip mi çıkmalı?”