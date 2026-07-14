Son Mühür- FAH çalışma grubunun “Fotoğraflı Antroposen Hikayeler” sergisi, Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla dün, 13 Temmuz 2026 tarihinde Çeşme Aya Haralambos Kilisesi'nde açıldı. Sergide coğrafyamızın farklı bölgelerinden 45 fotoğrafçının 34 çalışması yer alıyor. Sergi, Çeşmelilerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Açılışta FAH çalışmasına katılan fotoğrafçılar, iklim kriziyle ilgili tanıklıklarını ve oluşturdukları hikayelerini anlattı. Özcan Yurdalan, Antroposen Çağı'na ilişkin bilgilendirmeler yaptı. Endüstri Çağı'yla birlikte insanların doğa üzerindeki tahribatı, türlerin yok olmasına ve küresel ısınmaya neden oluyor. Şirketlerin fosil yakıt kullanımının artmasıyla atmosferdeki sera etkisi çok önemli bir problem haline geliyor. Beton, plastik ve yapılaşma, doğanın geri dönülmez tahribatına yol açıyor.

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler de açılışta Çeşme ve civarındaki ekolojik sorunlarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu ve yerel fotoğrafçıların FAH çalışma grubu ile birlikte Çeşme için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. ÇEŞFOD (Çeşme Fotoğraf Sanatı Derneği) Başkanı Zeliha Begöz, bu tür çalışmalarda birlikte hikayeler üretme konusunda istekli olduklarını ve adım atacaklarını belirtti. “Fotoğraflı Antroposen Hikayeler” sergisi, 19 Temmuz 2026 tarihine kadar Aya Haralambos Kilisesi'nde ziyarete açık kalacak.

Serginin kapanış paneli, 19 Temmuz 2026 günü saat 19:30'da gerçekleşecek

Sergi kapanış panelinde, dünyada, ülkemizde ve beldemizde yaşanan ekolojik problemler ele alınarak çözüm yolları üzerine akademisyenlerin, iklim aktivistlerinin ve yerel kanaat önderlerinin görüşleri dile getirilecek.

Sergi Bilgileri

Açılış: 13 Temmuz 2026, Saat 18:00

Yer: Aya Haralambos Kilisesi, Çeşme

Kapanış Paneli: 19 Temmuz 2026, Saat 19:30

Düzenleyenler: FAH (Fotoğraflı Antroposen Hikayeler) & Çeşme Kent Konseyi, Çeşme Belediyesi katkılarıyla