Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde esnaf camiasının ve Türk milletinin gösterdiği iradeye vurgu yapan Ata, milli birlik beraberlik mesajları verdi.

"Alnının akıyla çıkmıştır"

15 Temmuz gecesi Türk milletinin canlarını ortaya koyarak büyük bir kahramanlık destanı yazdığını belirten İESOB Başkanı Yalçın Ata, o tarihi anları, "Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir demokrasi sınavından başarıyla, alnının akıyla çıkmıştır.

Türk milletinin hain darbe girişimine karşı verdiği reaksiyon, halkımızın demokrasiye olan bağlılığının ve Cumhuriyete olan sevgisinin ve inancının bir göstergesi olmuştur." diyerek özetledi.

"İzmir Esnaf Teşkilatı, bundan sonra da devlete sahip çıkmaya devam edecektir"

Esnaf ve sanatkarın geçmişten günümüze her zaman toplumun bel kemiği ve milletin en güçlü dayanaklarından olduğunu dile getiren Başkan Ata, Ahilik geleneğinin getirdiği sorumlulukla hareket ettiklerini belirtti.

Esnafın hiçbir dönemde vatan hainlerine geçit vermediğini dile getiren Ata, "Ahilik kültüründen gelen, her dönem devletinin ve milletinin yanında yer alan esnaf sanatkarlarımız, bugüne kadar darbelere karşı dik duruş sergilemiş, ülkesine ve devletine sahip çıkmıştır.

15 Temmuz 2016 tarihinde de aynı duruşu sergilemiştir. İzmir Esnaf Teşkilatı, bundan sonra da milletin iradesini korumaya, devlete sahip çıkmaya devam edecektir." dedi.

"Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz"

Konuşmasının sonunda hainlerin milli iradeye vurduğu bu darbe girişimini bir kez daha lanetleyen Yalçın Ata, vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyenleri ve gazileri de unutmayarak,

"Bu duygu ve düşüncelerle hain darbe girişimini tekrar kınıyor, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." diye konuştu.