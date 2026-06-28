Son Mühür / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanunu gereği oda ve borsalarda 4 yılda bir ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen seçimler için geri sayım başladı. Söz konusu takvim doğrultusunda Ege Bölgesi Sanayi Odası seçimlerinin de sonbahar aylarında yapılması beklenirken seçim atmosferi öncesi kulislerde de hareketli günler yaşanıyor. 2009 yılından bu yana tam 17 yıldır EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Ender Yorgancılar’ın seçimlerde olası adaylığı merakla beklenirken, Yorgancılar’ın yarın gerçekleşmesi beklenen meclis toplantısında adaylık süreciyle ilgili açıklama yapabileceği konuşuluyor.

Diğer oda başkanlarını işaret etmişti

Geçtiğimiz günlerde adaylık sürecinin sorulması üzerine Yorgancılar, İzmir’deki diğer oda başkanlarını işaret etmiş; İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’nin de henüz bir açıklama yapmadığını hatırlatarak, seçimler için daha vakit olduğunu vurgulamıştı.

Aday olur mu olmaz mı?

Sanayi dünyasından yapılan değerlendirmelere göre, Ender Yorgancılar’ın yeniden aday olması durumunda büyük ölçüde mevcut gücünü koruyarak yola devam edeceği öngörülüyor. Fakat tecrübeli başkanın aday olmama kararı alması durumunda ise EBSO’yu oldukça hareketli ve çok adaylı bir seçim yarışının beklediği ifade ediliyor. En son Ekim 2022’de yapılan seçimlerde Yorgancılar, kullanılan 105 oyun 103’ünü alarak güven tazelemişti. 2022-2026 dönemi EBSO Yönetim Kurulu Hakan Ürün, Metin Akdaş, Hüseyin Turhan, İdil Yiğitbaşı, Ateş İlyas Demirkalkan, Suha Kahraman, Haydar İnaç, Aytekin Öztaş, Cüneyd Temel ve Ali Arda Yüksel'den oluşmuştu.

Yeni binanın açılışına Hisarcıklıoğlu mu gelecek?

Kulislerden sızan önemli bir diğer detay ise EBSO’nun yeni hizmet binasının açılışıyla ilgili. EBSO’nun deprem riski nedeniyle yıkılan hizmet binasının yerine inşa edilen EBSO Business Center’ın açılışının birkaç ay içinde gerçekleşeceği öne sürülüyor. Açılışa, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da katılması konuşuluyor.