Tarsus Üniversitesi ile ilgili önemli bir değişiklik 15.04.2026 tarihli Resmi Gazete kararlarında yayımlandı. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

“Eşdeğer diploma programı” tanımı dikkat çekti!

Yönetmeliğin 3’üncü maddesine yeni bir bent eklendi. "Eşdeğer diploma programı” kavramı resmiyet kazanmış oldu. Bu çerçevede, aynı isimde olan veya yüzde 80 oranında içerikleri örtüşen programlar eşdeğer kabul edilmiş olacak.

Doktora programlarında önemli kriter!

Yönetmeliğin 16’ncı maddesine ise yeni bir hüküm eklendi. Eklenen hüküm çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda yer bulan doktora programları öğrenci alım sürecinde yeniden düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda; Türk vatandaşları için yapılacak olan alımlar, merkezi sınav ve giriş sınavı esaslarına göre gerçekleştirilecek. Yabancı uyruklu adaylar için ise YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanacak.

İfade değişikliği!

Bunlara ek olarak yönetmeliğin 25’inci maddesinde yer alan “lisansüstü programlara” ifadesi, “eşdeğer diploma programına” şeklinde değiştirilmiş oldu.

Önemli düzenleme!

Dikkat çeken düzenlemelerden biri ise kadın lisansüstü öğrencileriyle ilgili oldu. Yönetmeliğin 28’inci maddesine eklenen hüküm çerçevesinde; doğum yapan öğrencilere talep etmeleri halinde doğumun ardından iki dönem ek süre sağlanabilecek.