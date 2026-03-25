Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25.03.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları ve ilanlar yer aldı. Resmi Gazete kararlarında dikkat çeken bölüm ise Giresun Üniversitesi ile ilgili oldu. Giresun Üniversitesi ile ilgili olan 6 yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler şu şekilde:

- Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Giresun Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Giresun Üniversitesi Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği