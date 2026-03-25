ABD’nin Orta Doğu’ya asker sevkiyatı yapacağı yönündeki iddiaların ardından İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, ülkesinin olası bir askeri senaryoya uzun süredir hazırlandığını vurguladı.

ABD’nin sevkiyat iddialarına yanıt

ABD basınında yer alan ve 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 3 bin askerin Orta Doğu’ya gönderileceği yönündeki iddialar, bölgede tansiyonu yükseltirken, İran cephesinden de sert açıklamalar geldi. Ahmediyan, söz konusu gelişmelere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

“Uzun süredir hazırlanıyoruz”

Ahmediyan, İran’ın yıllardır olası bir çatışma ihtimaline karşı hazırlık yaptığını belirterek, özellikle asimetrik savaş stratejileri üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti. Bu hazırlıkların uzun vadeli bir planın parçası olduğunu dile getirdi.

“Yıllardır bu anı bekliyorduk”

Açıklamasında, ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliğine göndermede bulunan Ahmediyan, İran’ın belirlenen senaryolara karşı hazır olduğunu savundu. “Yıllardır ABD’lilerin belirlenen noktalara gelmesini bekliyorduk” ifadeleriyle dikkat çekti.

Net mesaj: “Daha da yaklaşın”

Ahmediyan, ABD askerlerine yönelik mesajında sert bir dil kullanarak, “Artık ABD askerlerine tek bir mesajımız var: Daha da yaklaşın” dedi. Bu açıklama, bölgede gerilimin daha da artabileceği yönünde yorumlandı.

Bölgedeki gerilim yükseliyor

Orta Doğu’da son dönemde artan askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, bölgesel tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Uzmanlar, taraflar arasındaki söylem sertliğinin sahadaki gelişmelere de yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.