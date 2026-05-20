Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen 2026 yılı Mavi Bayrak ödülleri, İzmir’in Foça ilçesinde gerçekleştirilen törenle belli oldu. Türkiye, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat ile Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Çevre ve sürdürülebilir turizm alanındaki başarısını bir kez daha göstermiş oldu.

Tören Foça’da gerçekleştirildi!

Yenifoça Oasis Marina’da gerçekleştirilen törene çok sayıda kamu temsilcisi, belediye başkanı, turizm sektörü temsilcisi ve çevre kuruluşu katılım gösterdi.

Programa İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erol Güngör, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ile birlikte çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Fethiye Belediyesi'nden uluslararası başarı!

2025 yılı içerisinde düzenlenen çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri çerçevesibde birçok belediye ve turizm kuruluşu ödül aldı.

Belediye plajları kategorisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Didim Belediyesi ve Fethiye Belediyesi gibi birçok kurum ödüle kavuştu.

Oteller, marinalar ve yatlar...

Törende çevreye duyarlı uygulamalarıyla öne çıkan oteller, marinalar ve bireysel yat sahipleri de ödüllerine kavuştu.

NG Phaselis Bay, Lara Barut Collection, Blue Dreams Resort Bodrum ve çeşitli turizm birlikleri çevre eğitim çalışmaları nedeniyle ödül aldı.

Marina kategorisinde ise Bodrum, Kaş, Yalova, Ayvalık ve Antalya’daki çeşitli marinalar ödül kazanırken, bireysel yat kategorisinde “Eleven” isimli yat dikkatleri üzerine topladı.

Vali Elban’dan “tek Mavi Bayrak” mesajı!

Törende açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Türkiye’nin çevre temizliği konusunda önemli bir noktaya geldiğini ifade etti. Tümm tesislerin Mavi Bayrak kriterlerini sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Mavi Bayrak’ın bağımsız kuruluşlar tarafından verilen önemli bir çevre ödülü olduğuna da vurgu yapan Elban, toplumun bu sisteme güven duyduğunu belirtti.

Türkiye’de yaklaşık 600 Mavi Bayrak bulunduğunun altını çizen Elban, gelecekte tüm tesislerin bu standartlara ulaşmasını temenni ettiğini belirtti.

