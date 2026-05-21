Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 21 Mayıs tarihli hava durumu tahminlerine göre; Marmara Bölgesi’nde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç olmak üzere birçok ilde, ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde sağanak yağışların yer yer etkisini artırması bekleniyor. Adana’nın kuzey ve doğu ilçelerinde de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 3 ila 5 derece yükselirken, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’da ise 2 ila 4 derece düşecek.

İzmir'e sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İzmir'de bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının 24°C, gece ise en düşük 14°C dolaylarında seyretmesi beklenirken, nem oranının %58 civarında olacağı öngörülüyor. Yetkililer, rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 11 mil (yaklaşık 18 km/s) hızla eseceğini belirterek, özellikle öğleden sonra etkisini artırması beklenen yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları ve dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarına almaları konusunda uyarıyor.

İzmir ilçelerinde hava durumu 21 Mayıs 2026

Aliağa: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 16 ila 25 derece olacak.

Balçova: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 15 ila 25 derece olacak.

Bayındır: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 11 ila 28 derece olacak.

Bayraklı: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 15 ila 27 derece olacak.

Bergama: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 13 ila 26 derece olacak.

Beydağ: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 9 ila 27 derece olacak.

Bornova: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 14 ila 28 derece olacak.

Bozdağ Kayak Merkezi: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 7 ila 13 derece olacak.

Buca: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 14 ila 26 derece olacak.

Çeşme: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 16 ila 26 derece olacak.

Çiğli: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 14 ila 26 derece olacak.

Dikili: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 16 ila 23 derece olacak.

Foça: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 17 ila 24 derece olacak.

Gaziemir: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 13 ila 26 derece olacak.

Güzelbahçe: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 15 ila 25 derece olacak.

Karabağlar: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 16 ila 24 derece olacak.

Karaburun: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 17 ila 25 derece olacak.

Karşıyaka: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 15 ila 27 derece olacak.

Kemalpaşa: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 10 ila 24 derece olacak.

Kınık: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 13 ila 25 derece olacak.

Kiraz: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 10 ila 25 derece olacak.

Menderes: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 12 ila 26 derece olacak.

Menemen: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 14 ila 26 derece olacak.

Narlıdere: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 16 ila 24 derece olacak.

Ödemiş: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 12 ila 27 derece olacak.

Seferihisar: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 15 ila 26 derece olacak.

Selçuk: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 14 ila 26 derece olacak.

Tire: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 11 ila 29 derece olacak.

Torbalı: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 14 ila 27 derece olacak.

Urla: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 17 ila 25 derece olacak.

Ege Bölgesi hava durumu 21 mayıs 2026

Afyonkarahisar: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 10 ila 22 derece olacak.

Aydın: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 16 ila 28 derece olacak.

Denizli: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 15 ila 30 derece olacak.

Kütahya: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 9 ila 21 derece olacak.

Manisa: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 15 ila 29 derece olacak.

Muğla: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 14 ila 24 derece olacak.

Uşak: Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 11 ila 24 derece olacak.