Kentin artan nüfusu ve konut ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefleyen bu dev projelerin İzmir'in hangi bölgelerinde yoğunlaşacağı ve ilçe ilçe dağılımları netleşti. İşte İzmir'in yeni sosyal konut haritası ve konut sayıları:

İlçe Planlanan Konut Sayısı Açıklama / Proje Detayı Menemen 15.000 İzmir'deki en büyük TOKİ projesidir. Aliağa 1.200 Sanayi bölgesindeki konut ihtiyacına yönelik. Foça 1.000 Sosyal konut projesi kapsamındadır. Kemalpaşa 1.000 Bazı planlamalarda 500 adet olarak da geçmektedir. Bergama 740 Tarihi ve tarım merkezi bölgesinde sosyal konutlar. Dikili 500 Kıyı Ege projeleri kapsamında. Seferihisar 500 Bölgedeki uygun fiyatlı konut ihtiyacını karşılamak üzere. Selçuk 500 Turizm bölgesi konut projeleri kapsamında. Güzelbahçe 250 Merkez ilçelere yakın butik proje. Urla 250 Yarımada bölgesinde butik sosyal konut projesi. Karaburun 80 En düşük konut sayısına sahip butik proje.

Aslan Payı Menemen’in: Kuzey Aksında Yeni Bir Şehir Kuruluyor

Projelerin merkez üssü, İzmir’in kuzeyinde hızla büyüyen ve gelişen ilçesi Menemen olacak. TOKİ, İzmir genelinde yapacağı konutların ezici bir çoğunluğunu bu ilçeye ayırdı. Menemen’de inşa edilecek 15.000 konutluk dev proje, bölgede adeta kendi altyapısı, sosyal donatı alanları ve okullarıyla yepyeni ve modern bir uydu kent oluşturacak.

Menemen’in geniş rezerv alanlarına sahip olması ve sanayi bölgelerine yakınlığı, bu büyük yatırımın buraya yönlendirilmesinde en önemli etken olarak öne çıkıyor.

Sanayi ve Liman Kentlerinde Konut İhtiyacına Güçlü Çözüm

İzmir'in sanayi, lojistik ve üretim üssü konumundaki ilçelerinde çalışan nüfusun konut ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük yatırımlar planlandı. Bu kapsamda ağır sanayinin kalbi olan Aliağa’da 1.200 konut, turizmle sanayinin iç içe geçtiği Foça’da ise 1.000 konut inşa edilecek.

Ayrıca sanayi ve tarımın buluşma noktası olan Kemalpaşa'da 1.000 konut, tarihi ve tarımsal zenginliğiyle bilinen Bergama’da ise 740 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Bu projelerle, çalışan kesimin iş yerlerine yakın, modern ve güvenli konutlarda yaşaması hedefleniyor.

Yarımada ve Kıyı İlçelerinde Doğayla Uyumlu Butik Projeler

TOKİ, İzmir’in kıyı şeridinde ve turistik ilçelerinde de dar gelirli vatandaşları unutmadı. Kıyı Ege'nin parlayan yıldızı Dikili'de 500, sakin şehir unvanlı Seferihisar'da 500 ve tarihi mirasıyla dünya çapında tanınan Selçuk'ta 500 konut yapılacak.

Yarımada ve merkez yakınlarında ise daha butik, bölgenin doğal yapısına ve mimari dokusuna uygun projeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda Güzelbahçe’de 250, Urla’da 250 ve İzmir’in en uç noktası olan Karaburun’da ise 80 konut inşa edilerek yerel halkın konut ihtiyacı yerinde çözülecek.

Süreç Nasıl Takip Edilecek?

Projelerin hak sahibi belirleme kuraları büyük oranda tamamlanmış olup, inşaat ihale süreçleri ve yer teslimleri aşamalı olarak devam etmektedir.

Vatandaşlar, kendi adlarına çıkan hak sahipliği durumunu, sözleşme detaylarını ve inşaatların güncel ilerleme seviyelerini e-Devlet kapısı üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hizmet sayfasından ya da toki.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla anlık olarak sorgulayabilirler.