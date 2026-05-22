İzmir'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 26 düzensiz göçmen yakalanırken, denizde mahsur kalan 24 göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ilk olay Çeşme'de yaşandı.

Kaçış girişimi radara takıldı

Çeşme ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD), deniz üzerinde seyir halindeki bir lastik botu tespit etti. Bölgeye derhal Sahil Güvenlik bot ekibi sevk edildi.

Önü kesilerek durdurulan lastik botta arama yapıldı. Bottaki, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 26 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Foça açıklarında bir kişi denizden kurtarıldı

İkinci operasyonun adresi ise Foça ilçesi açıkları oldu. Göçmenlerin taşındığı bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine bölgeye hızla 3 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, dalgalarla sürüklenen bottaki 23 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı. Bu sırada denizde bir kişinin daha olduğu fark edildi. Deniz yüzeyindeki 1 göçmen de ekiplerin ani müdahalesiyle sudan sağ çıkarıldı.

İl Göç idaresine teslim edildiler

Çeşme ve Foça'daki operasyonlarda işlemleri tamamlanan toplam 50 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

