9 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usulleri, görev tanımları ve yetkilerine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Yeni düzenleme, özellikle çalışma saatleri ve devriye kurallarında dikkat çekici değişiklikler içeriyor.

Haftalık çalışma süresi 56 saate kadar çıkabilecek

Yapılan değişiklikle bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak korunurken, ihtiyaç halinde bu süre artırılabilecek.

Personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve benzeri durumlarda valinin onayıyla haftalık çalışma süresi en fazla 56 saate kadar çıkarılabilecek. Fazla çalışılan süreler ise daha sonra dinlenme süresine eklenecek.

Çalışma saatleri gece esaslı olacak

Yönetmeliğe göre bekçilerin günlük çalışma saatleri esas olarak güneşin batışı ile doğuşu arasındaki zaman diliminde gerçekleştirilecek.

Ancak olağanüstü hâl, terör, toplumsal olaylar, doğal afet ve benzeri durumlarda İçişleri Bakanı onayıyla gündüz saatlerinde de görev verilebilecek.

Devriye kuralları yeniden düzenlendi

Bekçilerin görev sırasında uyması gereken kurallar da detaylandırıldı. Buna göre:

- Devriyeler en az iki kişiden oluşacak, kıdemli bekçi ekip amiri olacak

- Görev izinsiz terk edilemeyecek

- Devriye sırasında dikkatli gözlem yapılacak, gerektiğinde düdük kullanımıyla caydırıcılık sağlanacak

- Bekçiler görev bölgelerine gerektiğinde araçla bırakılabilecek

Ayrıca bekçilerin görev yaptıkları bölgedeki tüm cadde, sokak, kamu kurumları ve kritik noktaları bilme zorunluluğu vurgulandı.

Yetki ve sorumluluklar netleştirildi

Yönetmelikte yapılan değişiklikle bekçilerin görev alanları da yeniden tanımlandı.

Bekçiler;

- Görev bölgelerinde konut, işyeri ve araçların güvenliği için tedbir alacak

- Kamu bina ve tesislerinin korunmasına katkı sağlayacak

- Kabahatleri önleyerek genel kolluk birimlerine bildirecek

- Üst araması yetkisine sınır

Yeni düzenlemeyle bekçilerin arama yetkisine de sınırlama getirildi.

Buna göre, şüpheli durumlarda yalnızca dıştan yoklama yapılabilecek. Araçlarda ise sadece dışarıdan görülebilen bölümler kontrol edilebilecek. Üst ve araç araması yapılamayacak.

Genel kollukla koordinasyon vurgusu

Bekçilerin görevlerini genel kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürüteceği belirtilirken, bu kapsamda kolluk birimlerine yardımcı rolünün altı çizildi.

Yönetmelik yürürlüğe girdi

Yapılan düzenlemeler yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, uygulamanın İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüleceği açıklandı.

