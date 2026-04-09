9 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle araçların satış, devir ve tescil işlemlerine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Yeni düzenleme özellikle tescil plakalarıyla ilgili uygulamalarda dikkat çeken değişiklikler içeriyor.

Hatalı plakalara ücretsiz değişim

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, plaka basımında standartlara aykırılık tespit edilmesi halinde araç sahiplerine kolaylık sağlandı.

Buna göre, trafik ekipleri tarafından ölçü veya niteliklere uygun olmadığı belirlenen plakalar için yeniden basımda talep belgesi istenmeyecek. Ayrıca hatalı plakalar, yetkili kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak değiştirilecek.

Plaka basım sürecine yeni kayıt zorunluluğu

Yapılan bir diğer düzenleme ile plaka basımı ve dağıtım sürecine ilişkin kayıt kapsamı genişletildi.

Artık sadece basım ve dağıtım değil, plaka basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtlarının da tutulması zorunlu hale getirildi. Bu adımın, denetim ve şeffaflığın artırılması amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

Geçiş süreci 2027’ye kadar sürecek

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile plaka üretiminde kullanılan kalıpların dağıtım sürecine ilişkin takvim de netleştirildi.

Bu kapsamda, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yetkili odalara plaka basım kalıpları 1 Ocak 2027’ye kadar dağıtılacak.

Ayrıca bu tarihten önce basılmış ve gerekli güvenlik işaretlerini taşıyan plakaların, belirlenen ölçülere uygun kabul edileceği belirtildi.

Yürürlük tarihleri farklılık gösteriyor

Düzenlemenin bazı maddeleri yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, diğer hükümler için 1 Ocak 2027 tarihi işaret edildi.

Yönetmelik hükümleri ise Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte yürütülecek.