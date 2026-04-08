İsrail’in Gazze kentinde düzenlediği hava saldırısında, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 2 Filistinli sivil yaşamını yitirdi. Saldırı, ateşkese rağmen bölgede süren gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.

Gazeteci Muhammed Wishah hayatını kaybetti

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında Al Jazeera muhabiri Muhammed Wishah’ın da bulunduğu açıklandı. Gazze’nin batısında yer alan Reşid Caddesi’nde bir sivil aracın hedef alındığı bildirildi.

Gazeteci ölümleri 262’ye yükseldi

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısının 262’ye ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, medya mensuplarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

“Gazeteciler hedef alınıyor” iddiası

Yetkililer, gazetecilere yönelik saldırıların kasıtlı olduğu iddiasında bulunarak durumu sert sözlerle kınadı. Uluslararası basın kuruluşlarına çağrı yapılan açıklamada, yaşananların küresel ölçekte tepki görmesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası topluma çağrı

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, uluslararası kurumlara ve mahkemelere seslenerek saldırıların durdurulması ve sorumluların yargılanması için adım atılmasını istedi. Ayrıca gazetecilerin korunması ve medya çalışanlarının güvenliğinin sağlanması çağrısı yapıldı.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

10 Ekim’de varılan ateşkese rağmen saldırıların devam etmesi, bölgedeki kırılgan süreci gözler önüne serdi. Uzmanlar, çatışmaların sürmesinin insani krizi daha da derinleştirebileceğine dikkat çekiyor.

Bölgeden yansıyan görüntüler

Saldırının ardından hedef alınan aracın enkazına ait görüntüler, bölge halkı tarafından kaydedilerek kamuoyuna yansıdı. Görüntüler, saldırının şiddetini ve yarattığı yıkımı ortaya koydu.