Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17.03.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları ve ilanlar yer aldı. Dikkat çeken kararlardan bir tanesi ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili karar oldu. İzmir'in Aliağa ve Selçuk ilçesinde bulunan iki adet taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Söz konusu taşınmazlar nerede yer alıyor?

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve listede belirten 55 adet taşınmaz ve üzerindeki yapılar özelleştirme kapsam ve programına alındı. 55 adet taşınmaz içerisinde İzmir'den iki adet taşınmaz yer aldı. Söz konusu taşınmazlar ise; Aliağa Kurtuluş Mahallesi 1487 ada 3 parseldeki taşınmaz ve Selçuk Atatürk Mahallesi 374 ada 1 parseldeki taşınmaz olarak dikkat çekti.

Söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak ayrıca; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine karar verildi. Ek olarak; özelleştirme işlemlerinin 31.12.2028 tarihine kadar tamamlanmasına, gelirin giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yenileme yatırımları ve yeni sağlık tesislerinin finansmanında kullanılmak üzere Hazineye aktarılmasına karar verildi.