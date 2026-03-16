İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programları Karabağlar’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vatan Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlar Kadir Gecesi’nde aynı sofrada bir araya geldi.

Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, mahalle muhtarları, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Tugay vatandaşlarla tek tek sohbet etti

İftar programına katılan Başkan Cemil Tugay, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Özellikle çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen Tugay, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program kapsamında vatandaşlara sıcak çay ve pamuk şeker ikram edilirken, çocuklara futbol ve voleybol topları ile çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. Başkan Tugay ayrıca vatandaşlardan gelen taleplerin not alınmasını sağlayarak ilgili birimlere iletilmesi için çalışma başlatıldığını belirtti.

“Bu şehrin her insanı bizim için değerli”

İftar alanında konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tugay konuşmasında, şehrin her vatandaşının eşit derecede değerli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün Kadir Gecesi ve bu güzel akşamda sizin mahallenize misafir olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu şehrin her insanı bizim için çok değerli. Ayrım gözetmeden herkes için en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. İnsanlarımız birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yok.”

Ramazan Bayramı’nın da yaklaştığını hatırlatan Tugay, tüm vatandaşların bayramını şimdiden kutladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Kınay: “Umudumuzu paylaştık”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da iftar programında yaptığı konuşmada Kadir Gecesi’nin manevi önemine dikkat çekti.

Kınay, “Bu akşam aynı sofrada buluşarak umudumuzu ve dayanışmamızı paylaştık. Kadir Gecesi’nde edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Ramazan’ın bereketiyle birlikte ülkemize güzellikler getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay esnaf temsilcileriyle buluştu

İftar programının ardından Başkan Cemil Tugay, Karabağlar’da bazı kahvehaneleri ziyaret etti. Tugay burada esnaf odalarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentteki ekonomik ve sosyal gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Tugay, birlik ve dayanışma içinde hareket edildiğinde tüm sorunların aşılabileceğini belirterek İzmir için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ramazan iftarları Yarımada’da devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü iftar programları önümüzdeki günlerde Yarımada ilçelerinde devam edecek.

Program kapsamında 17 Mart’ta Karaburun Mordoğan Merkez’de, 18 Mart’ta Çeşme Meydanı’nda ve 19 Mart’ta Urla Meydanı’nda iftar sofraları kurulacak.

