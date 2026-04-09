9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, aile sağlığı merkezlerinin hizmet alanlarına ilişkin asgari fiziki koşullar ihtiyaçlara göre güncellendi. Aile hekimliği birimlerince kullanılan ortak malzemelerin aile sağlığı merkezine ait olduğu netleştirildi. Düzenleme ile birlikte, hizmet sunumunda kullanılan tıbbi cihaz ve sarf malzemeler daha ayrıntılı şekilde tanımlanarak asgari standartlarda güncellemeye gidildi.

“Personel istihdamının teşvik edilmesi amaçlandı”

Yönetmelikle, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının istihdamına ilişkin usul ve esaslarda da düzenlemeye gidildi. Yapılan değişikliklerle aile hekimliği uygulamasında personel istihdamının teşvik edilmesi amaçlandı. Aile hekimi olarak görev yaparken askerlik veya doğum gibi nedenlerle görevden ayrılan hekimlerin yeniden göreve dönmek istemeleri halinde öncelik hakkı tanındı. Bu hakkın kullanımında yaşanan farklı uygulamaların önüne geçilmesi için şartlar detaylı şekilde tanımlanarak başvuru sürecine yeterli süre verildi. Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında yapılan atamalarla aile hekimliği birimlerine doğrudan uzman hekim görevlendirilmesine devam edilirken, bu personelin görev süreçlerine ilişkin kurallar netleştirildi ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması hedeflendi.

"Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni düzenleme"

Yeni yönetmelikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla önemli adımlar atıldı. Buna göre, şiddet olaylarında vatandaşın aile hekimi kaydının öncelikle farklı bir aile sağlığı merkezine alınması sağlanacak. İkamete yakın başka bir merkez bulunmaması halinde ise aynı merkez içerisindeki farklı bir aile hekimliği birimine yönlendirme yapılacak. Aile hekimliği uygulamasına geçiş sürecinin hızlandırılması için çalışanların temel eğitimlerini uygulamaya başladıktan sonra da tamamlayabilmelerine imkan tanındı. Birinci aşama uyum eğitimlerinin, göreve başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde tamamlanması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte, Sağlık Bakanlığı’na ait Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’nin kullanımına ve bu sisteme geçiş sürecine ilişkin düzenlemelere de yer verildi.

"Aile sağlığı merkezlerinde oda düzenlemesi değişti"

Yeni düzenlemeyle aile sağlığı merkezlerinde oda kriterleri yeniden belirlendi. Buna göre, “aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası” ile “gebe izlem ve üreme sağlığı odası” için getirilen ilave oda şartı, her dört hekim yerine her beş hekim için zorunlu hale getirildi. Uygulamada bazı merkezlerde oda sayısının fazla olması ve bu alanların aktif kullanılmaması nedeniyle yapılan değişiklikle, söz konusu odaların aile hekimliği birimi olarak değerlendirilerek sisteme daha etkin katkı sağlaması hedefleniyor.