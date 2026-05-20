Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarındaki artış eğilimi devam ediyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan yükseliş sonrası motorin fiyatlarına da zam yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 74 kuruşluk artış uygulanması bekleniyor.
Zamlı fiyatlar ne kadar olacak?
Zam beklentisinin ardından motorin fiyatlarının büyükşehirlerde şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
- İzmir: 70,60 TL
- İstanbul: 69,22 TL
- Ankara: 70,33 TL
Güncel akaryakıt fiyatları 20 Mayıs 2026
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66.27 TL
Motorin litre fiyatı: 68.86 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.02 TL
Motorin litre fiyatı: 67.48 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.86 TL
Motorin litre fiyatı: 67.32 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.99 TL
Motorin litre fiyatı: 68.59 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL