Son Mühür- İzmir’de haftanın ortasına gelinmişken, bitmek bilmeyen su kesintileri vatandaşın canını sıkmaya devam ediyor. Şehrin bir ucundan diğer ucuna, tam 5 ilçeyi etkileyecek yeni bir kesinti dalgası daha kapıda. İZSU'dan gelen son bilgilere göre, 2 ila 4 saat arasında sürecek olan bu planlı ve arıza kaynaklı kesintiler, günlük hayatı bir hayli zorlayacağa benziyor.

İşte İZSU tarafından yayımlanan 20 Mayıs 2026 tarihli güncel kesinti listesi ve etkilenen bölgeler:

Kemalpaşa (Örnekköy Mahallesi):

Saat: 09:00 - 11:00 arası (Yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boruda yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.



Narlıdere (Yenikale Mahallesi):

Saat: 09:40 - 11:40 arası (Yaklaşık 2 saat)

Neden: Yenikale İlker Sokak No: 10 adresindeki branşman arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.



Tire (Kireli Mahallesi):

Saat: 09:30 - 11:30 arası (Yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boru arızası nedeniyle su verilememektedir.



Urla (Kalabak Mahallesi):

Saat: 09:30 - 13:30 arası (Yaklaşık 4 saat)

Neden: Şebeke yenileme ve döşeme çalışması yapılmaktadır. Çalışmadan 3300 Sokak ve civarı etkilenmektedir.



Çiğli (Aydınlıkevler Mahallesi):

Saat: 09:13 - 11:13 arası (Yaklaşık 2 saat)

Neden: 6796 Sokak içerisindeki ana boru arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır.