Son Mühür/ Beste Temel- İzmir kentsel dönüşümünün yönetim kadrosuna şafak vakti jandarma baskını yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.’yi merkezine alan bir operasyon gerçekleştirdi ve sabah saatlerinde 3 kişi gözaltına alındı.

Dosyadaki suçlamalar ise şu şekilde: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma."

Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturmada, kentsel dönüşüm ihalelerinin perde arkası ve şirketler arasındaki gizli bağlar inceleme altına alındı. Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaparak önemli isimleri gözaltına aldı.

Hem ihale hem denetim aynı elde

Soruşturmanın en önemli kısmını ise ihaleyi alan şirketler ile denetimi yapan belediye iştiraki arasındaki ticari ilişkiler ağı oluşturuyor. Mercek altındaki isimlerin başında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci var. İddialara göre Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katılan Erensan İnşaat firmasıyla dikkat çekici ticari bağları bulunduğu öğrenildi.

Örnekköy projeleri mercek altında

Düğüm ise Karşıyaka Örnekköy'deki projelerde koptu.. Erensan İnşaat, Örnekköy 3. ve 4. Etap Kooperatif ihalelerini kazandı. Fakat bu binaların yapı denetim süreçlerini de Süleyman Ekinci’nin başında olduğu Egeşehir Yapı üstlendi. Savcılık tam bu noktada büyük bir usulsüzlük saptadı. Aynı yapı, hem ihaleyi alan hem de o inşaatı denetleyen konumuna geldi. Müfettişler ve savcılık, bu tabloyu "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" olarak belirtti.

Üç kritik isim gözaltında, bir firari aranıyor

Operasyonun ilk dalgasında jandarma üç önemli ismi gözaltına alarak jandarmaya götürdü. İşte o isimler...

Süleyman Ekinci: Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü

Salih Eren: Erensan İnşaat Yetkilisi

Muzaffer Özpolat: Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi

Operasyonun hedefindeki bir diğer kritik bürokrat ise firari durumda. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer’in yakalanması için jandarma ekipleri kent genelinde geniş çaplı arama çalışmaları yürütüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ederken, soruşturmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer kademelerine sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu.