Son Mühür - Türkiye, 20-26 Mayıs tarihlerini kapsayan 6 günlük süreçte yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteorolojik tahminlere göre yurdun tüm bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güncel hava durumu verilerine göre bugün özellikle Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir çevresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu illeri ile Siirt ve Şırnak’ta yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir'de bugün hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir genelinde önümüzdeki günlerde hava durumunun tamamen değişmesi ve kenti yoğun bir yağış dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan son bilgilere göre, sağanak yağışlar bugünden itibaren başlayarak tam 6 gün boyunca aralıksız ve şiddetli bir şekilde devam edecek. Yetkililer, uzun süreli ve yoğun yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı İzmirlileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda önemle uyarıyor.
Türkiye geneli hava durumu 20 Mayıs 2026
MARMARA
BURSA – 23°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
İSTANBUL – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR – 16°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR – 25°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA – 24°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA – 21°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – 22°C – Parçalı çok bulutlu, kuvvetli, Kuzey ve doğu kesimleri yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 23°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – 18°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 23°C – Parçalı çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 18°C – Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 19°C – Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 18°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı