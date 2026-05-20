Son Mühür - Türkiye, 20-26 Mayıs tarihlerini kapsayan 6 günlük süreçte yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteorolojik tahminlere göre yurdun tüm bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güncel hava durumu verilerine göre bugün özellikle Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir çevresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu illeri ile Siirt ve Şırnak’ta yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir genelinde önümüzdeki günlerde hava durumunun tamamen değişmesi ve kenti yoğun bir yağış dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan son bilgilere göre, sağanak yağışlar bugünden itibaren başlayarak tam 6 gün boyunca aralıksız ve şiddetli bir şekilde devam edecek. Yetkililer, uzun süreli ve yoğun yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı İzmirlileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda önemle uyarıyor.

Türkiye geneli hava durumu 20 Mayıs 2026

MARMARA

BURSA – 23°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

İSTANBUL – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – 16°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR – 25°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA – 24°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA – 21°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 22°C – Parçalı çok bulutlu, kuvvetli, Kuzey ve doğu kesimleri yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 23°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR – 18°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY – 23°C – Parçalı çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 18°C – Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR – 19°C – Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA – 18°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı