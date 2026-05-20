Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerini siber zorbalık, çevrim içi taciz ve dijital şiddete karşı korumak için yeni bir eğitim programı başlattı. "Dijital Haklar ve Dijital Şiddet" başlıklı bu eğitimlerde, gençlerin sanal dünyada haklarını nasıl savunacakları ve kişisel verilerini nasıl koruyacakları uygulamalı olarak anlatılıyor.

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, "Genç İzmir" çatısı altında yürütülen "Lisedeyiz" projesi, Dijital Haklar Platformu ve Nilgün Karacaoğlu iş birliğiyle yapılıyor. Eğitim oturumları hem doğrudan liselerde hem de Bornova Macera Park Gençlik Yerleşkesi’nde düzenleniyor.

Siber tehditler ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği masada

İnteraktif yöntemlerle işlenen derslerde teknolojik imkanların yanı sıra siber zorbalık, dijital ayak izi ve güvenli internet kullanımı gibi başlıklar ele alınıyor. Eğitim programı, dijital şiddeti sadece bir siber güvenlik sorunu olarak görmüyor. Programda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dijital ortama yansımaları ve bu durumun gençler üzerinde yarattığı riskler de inceleniyor.

Yaşanmış olaylar üzerinden çözüm yolları

Eğitimlerde teorik bilgi yerine gerçek yaşamdan alınmış siber şiddet vakaları analiz ediliyor. Liseliler, bu örnek olaylar üzerinden şu konularda pratik çözümler geliştirdi;

Dijital ortamda hak ihlaline uğrandığında yapılacak ilk hamleler

Siber zorbalık karşısında başvurulacak yasal ve kurumsal destek mekanizmaları

Kişisel verilerin güvenliğini sağlama yöntemleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın genç odaklı hizmet vizyonu doğrultusunda yürütülen bu programda gençlerin dijital okuryazarlık seviyesini artırmayı hedeflendi. Eğitimlerin önümüzdeki dönemde kent genelindeki yeni okullarda ve farklı gençlik gruplarıyla sürdürülmesi planlanıyor.

