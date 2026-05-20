Son Mühür/Selda Meşe- Ekonomide yaşanan daralma vatandaşı olumsuz etkilerken, borcunu ödeyemeyen birçok kişi icralık oldu. Mahkeme yoluyla satışlar İzmir'in yerleşim olarak en kalabalık ilçesi Buca'da da kendini gösterdi. Buca'nın iki mahallesinde taşınmazlar, ödenemeyen borçlar nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı.



Tınaztepe'de makemeden satılık daire



Buca'nın Tınaztepe mahallesinde yer alan 312 ada, 2 parselde yer alan taşınmaz açık artırma usulu ile icradan satışa çıkarıldı. İzkent Mahallesi, 1320 Sokak, Karaca Apartmanı J Blok No:2 K:Zemin D:4 Buca/İzmir adresinde bulunan taşınmazın yüzölçümü 46 bin 508 metrekare olarak açıklandı. Değeri 3 milyon 950 bin TL olan taşınmaz için yapılacak açık ihale usulü tarihleri, 24 Ağustos 2026 saat:15.00, 17 Eylül 2026 saat:15:00 olarak belirtildi.

Dumlupınar mahallesinde icralık taşınmaz



Yine Buca'da bulunan başka taşınmaz da mahkeme karaıyla satışa çıkarıldı. Dumlupınar mahallesinde 8047 köy, 8 parselde bulunan taşınmaz adresi; Mustafa Kemal Mah. 686/28 Sok, No: 16, D:1, 2 Ve 3 Buca / İzmir olarak açıklandı. Yüzölçümü 108 bin metrekare olan taşınmaz için satış fiyatı, 800 bin TL olarak belirlendi. Söz konusu taşınmazın açık ihale yapılacak tarihleri, 26 Ağustos 2026 saat:15.00, 21 Eylül 2026 saat:15.00 olarak duyuruldu.

