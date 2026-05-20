Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in Balçova ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yıl dönümünü meydanlara sığmayan bir enerjiyle kutladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, ilçede şenlik havasında geçti. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de ortak olduğu kutlamalarda Harmandalı zeybeğinden amfi tiyatroyu sarsan halk danslarına kadar geniş bir programa sahne oldu.

Dolu dolu bir gün

Kutlama meşalesi ilk olarak Oyunlar Köyü’nde yakıldı. Meydanı dolduran yüzlerce vatandaşla birlikte Harmandalı Zeybek Gösterisi’ni izleyen Başkan Yiğit, efelerin ritmine alkışlarla eşlik etti. Geleneksel oyunların ardından sahne alan Manipüle Müzik Grubu ise temposu yüksek canlı performansıyla bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Amfi tiyatroda anadolu turu

Günün en önemli duraklarından biri de İzmir Ekonomi Üniversitesi Amfi Tiyatrosu oldu. Balçova Belediyesi EFEM Spor Kulübü, Türkiye'nin yedi bölgesini tek bir sahnede buluşturdu. Halk dansları topluluğu, Erzurum’un barından Karadeniz’in horonuna, Diyarbakır’ın halayından Trakya ve Ege oyunlarına kadar muazzam bir repertuar sundu.

Bolu, Teke, Bodrum, Edirne, Bursa ve Afyon yörelerine ait kültürel motifler gençlerin adımlarında yeniden hayat buldu. Sahnedeki bu zenginlik seyircileri büyüledi.

"Gençliğe yatırım yapan kentler geleceğini büyütür"

Kutlamalar sırasında mikrofonu alan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, 19 Mayıs ruhunun bugünkü karşılığına dikkat çekti. Yiğit,

"Bugün burada sadece bir takvim yaprağını anmıyoruz. Bir milletin küllerinden doğuşunu, geleceğe yürüyüş iradesini selamlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a attığı o ilk adım, gençliğe duyulan sonsuz inancın simgesidir" dedi.

Kültür ve sanatın yerel yönetimdeki ağırlığını artıracaklarını belirten Yiğit, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir millet kültürünü yaşattığı sürece güçlüdür, gençleri sanatla buluştuğu sürece umutludur. Balçova’da sanatın, sporun ve gençliğin yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; gençliğine yatırım yapan kentler, geleceğini büyütür."

Amfi tiyatroyu dolduran binlerce Balçovalının hep bir ağızdan söylediği marşlar ve dinmeyen alkışlar eşliğinde noktalandı.